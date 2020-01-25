Названы богатые железом продукты, которые помогут укрепить иммунитет 2 25.01.2020, 15:45

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Чтобы железо лучше усваивалось, следует включить в рацион витамины группы B.

Медики назвали богатые железом продукты, которые при наличии в рационе помогают укрепить иммунную систему. Это особенно актуально в зимнюю пору, когда организм страдает от ряда внешних факторов, включая низкие температуры, пишет lenta.ua.

Железо необходимо организму для его корректной работы, а дефицит вещества грозит анемией и хронической усталостью. Хотя получить его можно из добавок, лучшим источником по-прежнему остаются продукты питания.

К примеру, железо в больших объемах имеется в моллюсках и красном мясе, притом в таком случае оно хорошо усваивается организмом. Получить вещество можно и из растительных источников, включая шпинат, однако для этого дополнительно потребуется витамин C.

Железа много в орехах и семенах, его можно найти в какао, а еще источником служат бобовые. Хотя в брокколи вещества меньше, продукт содержит противораковые соединения. Налегать также нужно на семена тыквы и фрукты.

Чтобы железо лучше усваивалось, следует включить в рацион витамины группы B, фолиевую кислоту. В то же время желательно одновременно не употреблять вещество с кальцием и танином.