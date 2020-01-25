На белорусские ТЭЦ завезли остатки российской «грязной» нефти? 2 25.01.2020, 16:14

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Жители нескольких минских микрорайонов жалуются на неприятный запах и сажу на подоконниках.

Похоже, это связано с частичным переходом на работу на мазуте ТЭЦ-4. Однако энергетики уверяют, что нарушений нет. Стал ли воздух над Минском грязнее? Может ли вся эта история объясняться российской «грязной» нефтью, которую завезли в Беларусь еще прошлым летом? На эти вопросы искал ответы tut.by.

«Все в норме» еще не означает комфорт

На карте журналисты отметили, где находится ТЭЦ-4 и районы Минска, откуда поступают основные жалобы людей. Добавим, что сегодня о неприятном запахе заговорили и жители домов на проспекте Дзержинского.

За качеством атмосферного воздуха следят в Белгидромете. Там оперативного комментария не дали. Открытые данные за 23 января говорят о низком уровне загрязнения атмосферного воздуха в период с 16 по 22 января.

«По данным стационарных наблюдений в атмосферном воздухе, в Минске превышений нормативов качества не зафиксировано. Осадки, выпавшие 22 января, были нейтральные», — написано на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии. На специальной карте Белгидромета видно, что показатели по диоксиду серы в разных районах столицы — в пределах нормы.

Источник журналистов, знакомый с темой, объясняет: сами по себе установленные предельно допустимые концентрации диоксида серы достаточно высокие — 500 микрограммов на кубический метр. «Все в норме» еще не означает комфорт.

— Важно понимать, что обоняние человека — гораздо более чуткое, чем установленные Министерством здравоохранения нормы, основанные на испытаниях. Тот же Белгидромет фиксирует только количественные нарушения по компонентам, которые могут нанести организму определенный вред. Сам по себе неприятный запах не означает, что вред организму будет нанесен. Но качество жизни при неприятном запахе может ухудшаться. Есть два понятия: воздействие на здоровье человека и благоприятная среда обитания, которые следует разделять, — отмечает собеседник.

Журналисты обратились за комментариями в санитарно-эпидемиологические службы района и города, но их также пообещали дать позже.

На белорусские ТЭЦ завезли остатки российской «грязной» нефти?

В РУП «Минскэнерго» подтвердили, что с 8 января минскую ТЭЦ-4 топят смесью основного топлива (природного газа) и резервного (мазута). При этом мазута сейчас используется больше, чем газа (55% к 45%). Ответа на вопрос, почему ТЭЦ перевели на мазут, нет.

Но в «Минскэнерго» уверяют: котлы работают как положено, топочный мазут соответствует стандартам, у лаборатории предприятия и внешней организации (Республиканский центр аналитического контроля Минприроды) замечаний нет.

Однако есть данные, которые могли бы объяснить происхождение мазута. Напомним: на Мозырский НПЗ летом 2019 года поступила загрязненная нефть из России — заявлялось, что ее должны вернуть обратно.

Минская ТЭЦ-4. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По информации руководителя инициативной группы по контролю за строительством завода беленой целлюлозы в Светлогорске Анатолия Змитровича, на Светлогорскую ТЭЦ недавно привезли остатки тех самых загрязненных нефтепродуктов.

— Работники Светлогорской ТЭЦ сообщили, что 10 тысяч тонн некачественной нефти привезли для сжигания в топке. Специалисты отмечают, что если сжигать мазут с содержанием серы выше нормы — 3%, то в воздухе будет образовываться повышенная концентрация диоксида серы. Это в сочетании с моросью и снегом приводит к образованию в воздухе малого содержания сернистой кислоты, с запахом. Говорят, что на Светлогорской ТЭЦ «чистый» мазут смешали с «грязным», но еще не сжигали.

Анатолий Змитрович предположил, что «грязный» мазут могут сжигать и на ТЭЦ-4 в Минске.

Собеседник проводит параллели с концом 1980-х.

— Тогда из Кормянского и других районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, развозили в чистые районы страны «грязный» силос — для смешивания его с нормальным и использования. Как-то недалеко мы ушли с того времени.

Что говорят про «грязную нефть» «Белнефтехим» и «Минскэнерго»

Журналисты обратились в «Белнефтехим» за комментарием насчет использования некачественных нефтепродуктов. Там заявили, что «грязная» нефть уже давно вытеснена из нефтепровода и не перерабатывается на заводах.

— Это кто-то пытается спекулировать на этой теме, — добавили в концерне.

Спросили, каким именно мазутом топят Минскую ТЭЦ-4, и в «Минскэнерго». Там рассказали, что у предприятия есть договор с ОАО «Мозырский НПЗ» на поставку топочного мазута 100, с содержанием серы 2,50% и 3,00%. Доставляют такой мазут с 11 января 2020 года.

«На каждую партию топочного мазута поставщик предоставляет паспорт, в котором отражены фактические значения показателей качества на соответствие предельным значениям действующего ГОСТ 10 585−2013, в том числе и содержание серы, — объясняют в „Минскэнерго“. — Химической лабораторией филиала „Минская ТЭЦ-4“ проводится входной контроль качества принимаемого мазута, отбираются пробы из каждой партии поставки. Результаты оформляются протоколом физико-химических испытаний. Фактическое значение массовой доли серы в поставляемом мазуте составляет от 2,4% до 2,55%. Отклонений от предельных значений действующего ГОСТ 10 585−2013 по результатам анализов поступившего мазута аккредитованной химической лабораторией филиала „Минская ТЭЦ-4“ не выявлено».