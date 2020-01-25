Китай закрывает города: что известно о новом коронавирусе 25.01.2020, 16:25

Официальные данные о количестве заразившихся могут быть занижены.

По миру начал распространяться новый коронавирус, вспышка которого впервые была зафиксирована в Китае в декабре прошлого года. Вирус вызывает пневмонию и сначала считался несмертельным, но со временем начали поступать сведения о его жертвах вируса. Высказываются предположения о том, что официальные данные о количестве заразившихся могут быть значительно занижены.

«Зеркало недели» собрало все, что известно о новом коронавирусе на данный момент.

С чего все началось

Впервые загадочная пневмония была диагностирована 12 декабря в городе Ухань. К началу января сообщалось о 59 случаях заболевания, возбудитель болезни тогда оставался неизвестным. Было известно, что все заболевшие были покупателями или продавцами на местном рынке морепродуктов.

Основными симптомами заболевания называли лихорадку, у некоторых пациентов наблюдалось затруднение дыхания, а рентгеновские снимки показывали инвазивные повреждения легких. Власти Китая заявляли о том, что нет никаких признаков передачи вируса от человека к человеку. Только 20 января было подтверждено, что заразиться можно и при контакте с заболевшим.

Позже стало известно, что возбудителем заболевания является неизвестный ранее коронавирус.

Что это за вирус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила коронавирус 2019-nCoV. Семейство коронавирусов включает в себя 39 вирусов, которые поражают кошек, собак, крупный рогатый скот, свиней и зайцев. Опасными для человека из них являются только шесть, коронавирус из Китая стал седьмым в этом списке.

Анализ генетического кода нового вируса показывает, что он более тесно связан с вирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром), чем любой другой человеческий коронавирус. Вирус SARS - также коронавирус - убил 774 человека в начале 2000-х годов в десятках стран. В основном в Азии.

Откуда пошло заражение

Китайские ученые считают, что носителем коронавируса могли быть змеи. Самыми близкими по генетическому коду к вирусу оказались два вида змей - южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра. Это стало возможным из-за того, что на рынке морепродуктов Ухани, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, торговали не только рыбой, но и змеями.

Исследователи взяли геном коронавируса на анализ для того, чтобы определить его происхождение. По их словам, он является гибридом вируса змеи и летучей мыши. Ученые предполагают, что изначально летучие мыши заразили коронавирусом змей, а уже от них коронавирус передался человеку.

Как диагностировать новый коронавирус: симптомы

Симптомы коронавируса схожи с симптомами пневмонии и тяжелого острого респираторного синдрома. К ним относятся:

Потеря сознания

Сухой, непродуктивный кашель

Лихорадка и повышение температуры (38°С или выше, озноб)

Затруднения при дыхании

Боли в области груди

Головная боль

Миалгия

Общее недомогание

Инкубационный период длится около пяти дней при передаче от человека к человеку, при заболевании от животного можно говорить о более длительном инкубационном периоде.

Что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины дало основные рекомендации о том, как избежать заражения коронавирусом:

- избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

- чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

- избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

- люди с симптомами острой респираторной инфекции - при кашле не должны подходить слишком близко к собеседникам, должны использовать одноразовые салфетки во время кашля и чихания, мыть чаще руки, сократить контакты с другими людьми.

Важно помнить, как передается коронавирус: возможно заражение от животного и передача от человека человеку. Кроме того, специального лечения от нового типа коронавируса пока нет, нет и вакцины от этого коронавируса.

Ситуация на данный момент

В Китае уже зафиксировано более 1287 случаев заболевания вирусной пневмонией, вызванной 2019-nCoV, 41 человек умер. Британские эпидемиологи считают, что число зараженных может значительно превышать официальные данные и достигать 4000 человек.

О единичных случаях заболевания также сообщали власти Японии, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Сингапура, США, Франции, Австралии и Непала. Кроме того, у одного больного из Австралии также подозревают коронавирус.

Какие меры предосторожности предприняты для того, чтобы избежать распространения коронавируса

В Китае закрыли город Ухань, с которого началось распространение вируса. Авиа- и железнодорожные рейсы из города отменены. Автобусные и паромные перевозки, а также работа метро прекращены в 10:00 по местному времени в четверг, 23 января.

Кроме того, закрыли железнодорожное и автобусное сообщение с городом Хуанган. По распоряжению властей закрыли также кинотеатры, интернет-кафе и другие места массового скопления людей.

С городом Эчжоу, население которого составляет примерно миллион человек, прервали железнодорожное сообщение. В общей сложности, в провинции Хубэй закрыли на карантин 13 городов.

В Китае также отменили все спортивные соревнования минимум до апреля.

В американских аэропортах применяются тепловизоры для выявления пассажиров с повышенной температурой. Пассажиров из китайской провинции Ухань перенаправляют в аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты и Чикаго, где проводится скрининг на предмет заражения вирусом.

ВОЗ созвала экстренное заседание комитета экспертов. Они должны определить, является ли новый коронавирус основанием для объявления международной чрезвычайно ситуации. По результатам заседания Организация отказалась признавать вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного значения. "Это чрезвычайная ситуация для Китая, но это пока что не стало глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", - пояснил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.