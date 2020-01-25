В Украине частично отменили повышение пенсионного возраста 2 25.01.2020, 17:13

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Такое решение принял Конституционный суд страны.

Конституционный суд Украины признал неконституционным повышение пенсионного возраста для определенной категорий лиц.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу суда, речь идет о законопроекте, который предусматривал повышение возраста выхода на пенсию для льготных категорий работников.

"Проверяя указанные положения на соответствие Конституции Украины, Конституционный Суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую работу за возможность получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года №1788–XII. После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный Суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения относительно права назначения пенсии", – говорится в материалах суда.

В решении суда говорится, что оно является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Стоит отметить, что согласно решению суда пенсионный возраст не будут повышать следующим категориям:

- работникам с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (подземные работы, трактористы-машинисты, доярки, работницы на выращивании табака, текстильного производства, те, кто занят на станках и машинах);

- многодетным матерям (пять и больше детей), занятым в сельском хозяйстве;

- водителям городского пассажирского транспорта и грузовых автомобилей, которые работают на вредном производстве.