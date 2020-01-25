Есть идея, которая сегодня объединяет абсолютное большинство белорусов Кирилл Василеский, «Европейская Беларусь»

25.01.2020, 17:24

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Это уникальная ситуация в новейшей истории Беларуси.

Условие успеха оппозиции – соответствие ее требований воле народа. Грубо говоря, политическая сила должна выражать интересы группы людей. Если она сможет доказать им, что добьется реализации их требований, то завоюет их поддержку. Далее – простая математика. Чем больше эта группа – тем более распространены ее идеи и требования – тем популярнее политическая сила.

В условиях отсутствия независимой социологии в Беларуси, мы очень приблизительно можем оценить количество людей, которые придерживаются каких-либо идей. Мы знаем, что есть группы сторонников евроинтеграции, союза с Россией, рыночных реформ, есть условные либералы, националисты, социал-демократы. Почему условные? Во-первых, потому что неизвестно их реальное количество. Во-вторых, потому что пока у власти диктатор – никто из них не влияет на общественную жизнь. Это станет возможным только после проведения свободных выборов.

Но есть идея, которая сегодня объединяет абсолютное большинство белорусов. Убедиться в том, что она включает в себя миллионы людей несложно и без выборов. Маркер, по которому определяется ее приверженец простой – это ответ на вопрос: «Хотите ли вы смены власти в Беларуси?».

Да, - отвечали тысячи людей, с которыми мы общались на пикетах в предвыборную кампанию.

Да, - утверждали жители 90% квартир во время сбора подписей за независимых кандидатов.

Да, - говорят сегодня все, кто поставлен действующей властью на грань выживания.

Большинство белорусов хотят смены власти. Добавим к этому обострение отношений с Россией, перестановки ключевых чиновников, взаимное недоверие в окружении диктатора. Это уникальная ситуация в новейшей истории Беларуси, такого совмещения во времени критических для власти факторов не было никогда.

Соглашусь с тем, что очень большое количество из тех, кто хочет смены власти, пока не верит, что она возможна. 25 лет диктатуры просто так не проходят. Ну так ведь это не их проблема, а наша. Об это – в самом начале уже сказано: «Если она сможет доказать им, что добьется реализации их требований, то завоюет их поддержку».

Следовательно, первые задачи оппозиции, если, конечно, она хочет стать властью – стать выразителем интересов большинства белорусов и завоевать их поддержку в ближайшие несколько месяцев. Трудно, но, как показывает практика, возможно. Возможности для этого сегодня есть. Все зависит теперь только от нас.

Кирилл Василевский, «Европейская Беларусь»