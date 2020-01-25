Фотофакт: Двойники Месси и Агуэро играют за белорусский клуб
- 25.01.2020, 17:42
В «Городее» как будто специально собирают игроков, похожих на звезд футбола.
В Инстаграме футбольного клуба «Городея» появилось фото из раздевалки, на нем Андрей Сорокин (слева), Кирилл Павлючек (в центре), Станислав Сазонович (справа), пишет kp.by.
Вроде бы ничего примечательного. Но если присмотреться, то все трое похожи на звезд мирового масштаба.
27-летний Станислав Сазонович, отпустив бороду, стал поход на Лионеля Месси.
Можно сказать, что он пошел по стопам экс-тренера БАТЭ Александра Ермаковича. Когда он сменил имидж, многие тоже заметили сходство со звездным аргентинцем «Барселоны». Правда, в начале того сезона дела борисовского клуба застопорились и Ермакович на фарт решил сбрить бороду.
23-летний россиянин Андрей Сорокин больно похож на Серхио Агуэро – звезду «Манчестер Сити», лучшего бомбардира в истории Премьер-лиги среди иностранцев.
35-летний Кирилл Павлючек с такой прической весьма похож на игрока «Баварии» и чемпиона мира в составе сборной Германии Томаса Мюллера.
В свое время отмечали, что экс-игрок минского «Динамо» и сборной Беларуси, а ныне первым зампредседателя АБФФ Юрий Вергейчик похож на Питера Крауча, известного по выступлению за «Ливерпуль» и сборную Англии. Они похожи как лицом, так и телосложением.