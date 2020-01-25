Что делать белорусам, которые сейчас находятся в Китае? 25.01.2020, 18:05

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Несколько важных рекомендаций.

По официальной информации Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики, в городе Ухань (провинция Хубэй) зарегистрирована вспышка пневмонии коронавирусной этиологии. В связи с этим посольство Беларуси в Китае опубликовало рекомендации для граждан, отправляющихся в Китай и пребывающих в настоящее время в этой стране, пишет «Онлайнер».

Рекомендуется избегать:

- контактов с животными, птицами;

- посещения рынков морепродуктов, живой птицы и животных, ферм;

- употребления сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения, в том числе молока, яиц, мяса, птицы, морепродуктов;

- тесных контактов с людьми с симптомами острых респираторных инфекций.

Для профилактики пневмонии и иных респираторных инфекций рекомендуется:

- мыть руки с жидким мылом и водой, использовать антисептические средства на спиртовой основе, применять средства индивидуальной защиты в общественных местах (медицинские маски);

- проводить гигиену рук, особенно перед касанием рта, носа или глаз, а также после контакта с объектами окружающей среды (поручнями, дверными ручками), после кашля или чихания;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой.

Граждане Беларуси, находящиеся на территории провинции Хубэй, в случае необходимости оказания содействия со стороны посольства Беларуси в Китайской Народной Республике в выезде с территории провинции могут связываться по телефону +86 155 1061 8510.

Властями провинции Хубэй принято решение о закрытии/ограничении транспортного сообщения в городах Ухань (23 января с 10:00), Эчжоу (23 января с 11:20), Хуанган (24 января с 00:00). По сообщениям китайских СМИ, ограничения также приняты в городах Сяньтао (23 января с 17:00), Чжи Цзян (23 января с 17:00), Цян Цзян (23 января с 22:00), Чши Би (24 января с 00:00), Цзин Мэн (24 января с 00:00), Сян Нин (24 января с 00:00), Хуан Ши (24 января с 10:00), Дан Ян (24 января с 12:00), Энь Ши (24 января с 00.00), Сяогань (25 января с 00:00), Ичан (25 января с 06:00), Суйчжоу (25 января с 00:00), Цзинчжоу (24 января с 12:00).

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умер 41 человек. В Китае ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в ряде городов объявлен наивысший уровень реагирования в связи с распространением вируса.