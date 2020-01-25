Названы самые денежные футбольные клубы Европы 25.01.2020, 18:40

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За сезон они заработали рекордные 9,3 миллиардов евро.

20 самых денежных футбольных клубов Европы заработали за сезон рекордные 9,3 млрд евро, а лидером этого списка богатых и знаменитых впервые стал ФК Барселона, пишет nv.ua.

Британский город Манчестер по размеру — это украинский Николаев или два Житомира. Вместе с тем в этой малогабаритной английской провинции уместились два футбольных клуба — Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, которые в прошлом сезоне заработали 1,3 млрд евро на двоих. Это примерно восемь годовых бюджетов все того же Николаева, промышленного мускула Украины.

В 50 км отсюда находится город Ливерпуль, по численности населения — Мариуполь. Два тамошних клуба — Ливерпуль и Эвертон — собрали еще 817 млн евро. Британская глубинка притягивает футбольные деньги Европы, по меньшей мере пятую часть доходов, полученных в прошлом сезоне 20 самыми богатыми футбольными клубами Старого Света.

Подсчет этих самых доходов уже 23 года ведет компания Deloitte Sports Business Group. Ее офис находится на центральной улице Манчестера Deansgate, 201. Сама улица начинается от крупнейшего в мире Музея футбола, разместившегося в 500 м от магазина с самой большой в мире коллекцией раритетных футболок именитых и не очень команд планеты.

В витрине на боковом входе в магазин первой висит футболка сборной Украины, принадлежащая защитнику МанСити Александру Зинченко, самому высокооплачиваемому игроку национальной команды Украины.

«Чемпионат Англии — самая сильная в мире лига, — говорит он, прогуливаясь по Deansgate. — Здесь каждая игра вызывает высокое напряжение».

Именно это высокое напряжение и обеспечивает футболистам хлеб, а болельщикам — зрелища. С каждым годом качество зрелищ растет, количество денег умножается. Только за последний год топ-20 клубов с самым высоким уровнем дохода «подорожал» на 939 млн евро, переступив за рекордную отметку 9,3 млрд евро.

«Несмотря на девятизначные доходы и очень высокую зарплату звезд, почти все топ-клубы прибыльны, — поясняет Жан Ле Бейл, журналист L’Equipe, специалист по экономическим вопросам в футболе. — Они зарабатывают больше, чем тратят, благодаря спонсорам, телевизионным правам на трансляцию, продаже билетов и т. д.».

Герой нынешней лиги футбольных миллионеров — каталонская Барселона, заработавшая более 800 млн евро. Впервые в 23‑ летней истории исследования Deloitte «гранатово-синие» — футбольный клуб с самым высоким доходом на континенте.

Путь чемпиона

За 90 сезонов Барселона становилась чемпионом Испании 26 раз. Первый раз в 1929‑ м, в последний раз — в прошлом году. Ближайший во всех значениях этого слова соперник Барселоны — мадридский Реал — был чемпионом 33 раза. Иными словами, эти два клуба в основном и пилят испанскую корону в Ла-Лиге. Иногда в их спор вмешивается мадридский Атлетико, занимающий 13‑ ю строчку в топ-20 десятикратный чемпион страны.

Хотя, как утверждает Альберто Рудио, журналист ежедневной испанской спортивной газеты Marca, самые важные победы его соотечественников ковались за пределами Испании. За последние 10 лет четыре раза Реал Мадрид и дважды Барселона выигрывали Лигу чемпионов (ЛЧ). Атлетико играл в двух финалах ЛЧ и вместе с Севильей трижды выиграл Лигу Европы.

Фото: АР

«Это золотая эра, — говорит Рудио, — она началась с того, что сборная Испании вы играла Евро-2008, чемпионат мира — 2010 и Евро-2012 в стиле тики-така [контроль мяча], это наш фирменный знак».

Жан Ле Бейл из французского издания L’Equipe, что в переводе означает Команда, развивает мысль своего испанского коллеги: он считает, что Барселона в последнее десятилетие частыми победами в еврокубках увеличила долю доходов за счет премиальных от УЕФА.

«Ни один клуб из ЛЧ не получил столько, сколько Барса в 2018—2019 годах, — 117 млн евро», — подчеркивает Ле Бейл. И даже эта сумма составляет менее 15% от нынешних доходов Барселоны.

В 2015 году, когда доход испанского чемпиона был на треть ниже нынешнего, клуб опубликовал свой стратегический план. Было принято решение оптимизировать систему торговли, рекламы, маркетинга, перенести все это внутрь компании, а не отдавать все, как это было ранее, на аутсорсинг. Тотальный контроль за всеми операциями и автономный режим коммерческой службы за один год увеличили доход Барселоны на 61 млн евро (19%), доведя их в сезоне 2018−2019 до 383,5 млн евро.

Фото: АР

Также эти решения позволили Барсе по показателям командной бухгалтерии впервые в своей истории обойти мадридский Реал. Эксперты Deloitte отмечают, что ФК Барселона сохранит за собой первое место в денежной лиге и в текущем сезоне, а также станет первым клубом, который пройдет отметку годового дохода в 1 млрд евро.

«Deloitte объясняет, что политика Барсы позволила клубу меньше полагаться на колеблющийся рынок перераспределения телевизионных прав, в то же время резко увеличивая свои коммерческие доходы», — заключает Ле Бейл. Впрочем, испанцы хоть и удерживают пальму первенства в топ-20, но не они делают здесь финансовую погоду.

Жизнь других

Английская Премьер-лига (АПЛ) — вот где настоящий поток денег. В топ-20 восемь британских клубов суммарно заработали чуть более 3,8 млрд евро. Больше, чем в сумме три испанских (2 млд евро) и три немецких клуба (1,3 млрд евро). И многим более, чем четыре итальянских (1,3 млрд евро) и два французских гранда (856,7 млн евро). Так что в командном зачете Англия продолжает править футбольным миром.

Если же посмотреть не на топ-20, а на топ-30 самых доходных клубов Европы, то первым делом бросится в глаза то, что в этом списке 11 английских клубов — больше половины всех команд АПЛ. И не все эти клубы еврогранды. Например, Вулверхэмптон, Эвертон, Лестер, Вест Хэм. Все они во внутреннем первенстве заняли невысокие места, с седьмого по десятое. По итогам сезона лишь Вулверхэмптон пробился не в самый престижный турнир — Лигу Европы. Но это не помешало командам заработать достаточно средств, чтобы войти в тридцатку самых доходных клубов Европы.

Фото: АР

Одно из заметных преимуществ английской Премьер-лиги перед той же испанской — относительно равномерное распределение доходов. Отсюда и спортивный результат, о котором говорит Зинченко, когда «каждый может победить каждого», что влияет на всеобщий ажиотаж с коммерческим выхлопом.

Например, доход Барселоны почти в шесть раз превышает выручку пятого по счету клуба Ла-Лиги — Севильи (142,5 млн евро). А вот самый богатый клуб АПЛ МанЮнайтед заработал всего лишь в 1,4 раза больше пятого клуба турнира Челси.

Британские клубы тратят огромные средства на содержание своей инфраструктуры

Правда, британские клубы тратят огромные средства на содержание всей своей инфраструктуры, в первую очередь — на приобретение дорогостоящих футболистов, а также на их быстрорастущее жалованье. Но никто в АПЛ не выходит за пределы рекомендуемых УЕФА пропорций, когда фонд заработной платы не может превышать более 70% от дохода клуба.

Тоттенхэм (№ 😍 и вовсе умудрился вписаться в 39% зарплатного фонда от своего совокупного дохода. Только один чемпион из Большой пятерки (Испания, Англия, Германия, Франция, Италия), как уточняет Ле Бейл, превышает этот лимит, это Ювентус Турин (71%).

Тяжело туринцам с доходами, которые вполовину меньше, чем у Барселоны, содержать звезду Криштиану Роналду. Его годовая зарплата составляет 54,3 млн евро до уплаты налогов, или же 31 млн евро чистыми.

Фото: АР

На выручку чемпиону из Серии А пришло новое фискальное законодательство Италии, снизившее налог для иностранных спортсменов. С 2019‑ го в Италии в оплате футболистов налоги в 10 раз ниже, чем в Испании. Раньше было наоборот. До сих пор итальянский клуб платил игроку вдвое больше чистой зарплаты, отныне — лишь на треть больше.

Под эту норму законодательства попали новичок Ювентуса нидерландский защитник Де Лигт, № 2 в платежной ведомости туринского клуба, и еще трое его одноклубников, чья суммарная годовая зарплата превышает 18 млн евро чистыми.

Пари Сен-Жермен (ПСЖ), чемпион Франции, клуб, за который выступает игрок по имени Неймар с годовой зарплатой в 37 млн евро (больше только у Лионеля Месси из Барселоны — 40 млн евро), вписывается в рекомендации УЕФА тоже не без помощи государства. Только не французского.

«ПСЖ — единственный большой богач, потому что есть финансовая мощь Катара [командой владеет Qatar Sports Investments], — уточняет французский спортивный журналист Эммануил Божьян. — Марсель принадлежит американцам, но они сильно ограничивают свои инвестиции. Ницца была куплена английским миллиардером Джимом Рэтклиффом, но на данный момент инвестиции ограничены».

В то же время ПСЖ не довольствуется манной катарской. В сезоне 2018−2019 годов клуб добился двузначного процента роста доходов. Был подписан контракт с пятью новыми партнерами, продлен контракт с шестью глобальными брендами. Все это стимулировало рост коммерческого дохода более чем на 50 млн евро (достиг отметки 363,4 млн евро). Большего добилась только Барселона.

Для того чтобы обойти каталонцев, парижский клуб не устает креативить. Например, принимает активное участие в парижских Неделях моды, увеличивает продажи брендированной уличной одежды через свои магазины.

Фото: АР

«ПСЖ успешно размывает грань между футболом и развлечениями», — констатирует отчет Deloitte.

Это и многое другое дает Божьяну если не веру, то надежду, что в текущем сезоне ПСЖ выйдет в полуфинал и даже выиграет ЛЧ. В переводе на язык денег это означает стремительный рост доходов парижан.

«У них есть новый вратарь Навас, полузащитник Гуйе, плюс Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди, — как по платежной ведомости строчит Божьян. — Они представляют огромную угрозу для любой защиты».

Общая характеристика первой пятерки из топ-20 свидетельствует: коммерческая деятельность приносит больше средств, чем деньги от трансляций. Для прочих клубов телевидение — главный источник благополучия. Но и здесь намечаются перемены.

Экранный образ

В сезоне 2018−2019 ФК Шахтер заработал 140 млн евро. Это абсолютный национальный рекорд. И этого недостаточно, чтобы догнать британский Кристал Пэлас, заработавший 174,5 млн евро. Успешная коммерческая деятельность футбольного клуба в украинских экономических реалиях выглядит маловероятной, а доходы от продажи билетов и вовсе мизерны. Но вот трансляции для маленьких клубов — их большие надежды.

Это одна из причин, почему Юрий Свиридов, директор департамента маркетинга и коммуникаций Шахтера, внимательно следит за мировыми тенденциями в этом направлении. А они, по его словам, таковы. В структуре доходов клубов от 6‑ го до 20‑ го места в рейтинге топ-20 продажа ТВ-прав занимает первое место как в абсолютном выражении, так и в темпе ежегодного роста (11% в среднем). При этом рынок дистрибуции быстро меняется. Если в прошлом доминировали спутниковые и кабельные провайдеры, то сегодня на рынок выходят диджитал-монстры — Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google и OTT-операторы (интернет-провайдеры).

«В ближайшие несколько лет рост доходов от продажи ТВ-прав будет обеспечиваться именно компаниями новой экономики, — говорит Свиридов. — Одним из ключевых игроков станет OTT-сервис UEFA.tv. Помимо Amazon Prime, Facebook и Netflix за права также могут начать борьбу мобильное приложение Ла-Лига и DAZN [потоковый сервис лондонских спортивных трансляций]».

Наиболее эффективным окажется собственный диджитал-сервис АПЛ — 1,3 млрд человек в мире говорят по‑ английски. Уже существующие 100 млн подписчиков этого диджитал-сервиса могут принести до $ 10 млрд ежегодно.

«Появление собственной ОТТ-платформы АПЛ взорвет и без того нестабильный рынок», — прогнозирует Свиридов.

Этот вызов от АПЛ толкает УЕФА к агрессивному продвижению собственного глобального ОТТ-сервиса, который способен стать своеобразным футбольным Netflix. На вероятность именно такого сценария указывает тенденция создания собственного контента глобальными дистрибуторами — Amazon, Netflix.

«Нас ждут новые денежные высоты, которые обеспечат в ближайшие годы большинству клубов топ-20 возможность перешагнуть миллиардный порог доходов», — уверен маркетинг-директор донецкого Шахтера.