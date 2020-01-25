Юридическая команда Трампа начала представлять в Сенате аргументы против импичмента 25.01.2020, 18:37

В Белом доме считают, что Палата представителей не привела веских доводов в пользу отстранения президента США от власти.

В субботу юристы президента США начали представлять свои аргументы в защиту Дональда Трампа, после того, как обвинение, чьи функции в разбирательстве выполняют менеджеры по импичменту, представило сенаторам свои доводы против президента, передает «Голос Америки».

Ранее на этой неделе президент Дональд Трамп вновь обрушился в своем Твиттере на демократов, обвинив их в несправедливости и в злоупотреблениях при попытке отстранить главу государства от должности.

«Демократы не предоставили нам ни адвокатов, ни одного свидетеля, но теперь они требуют, чтобы республиканский Сенат представил свидетелей, о которых Палата представителей даже… не спрашивала? У них был шанс, но они предпочли спешку. Самый несправедливые и извращенные слушания в истории Конгресса!» - написал президент.

The Democrat House would not give us lawyers, or not one witness, but now demand that the Republican Senate produce the witnesses that the House never sought, or even asked for? They had their chance, but pretended to rush. Most unfair & corrupt hearing in Congressional history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2020

Юридическая команда президента планирует агрессивно защищать Трампа – в Белом доме утверждают, что президент не совершил никаких правонарушений, достаточных для объявления ему импичмента, и поэтому должен быть оправдан.

«Президент не совершил абсолютно ничего противозаконного, и эти статьи импичмента даже близко не стояли рядом со стандартами, соблюдения которых требует Конституция», - заявил во вторник Пэт Сиполлоне, главный юрисконсульт Белого дома, открывая слушания в Сенате.

В среду днем демократы из Палаты представителей начали излагать свои аргументы в поддержку импичмента в Сенате, пытаясь убедить своих коллег из верхней палаты Конгресса в том, что президент злоупотребил властью и потому должен быть отстранен от власти.

«Мы – страна, основанная на приверженности нашему народу, а не на неизменной лояльности президенту, претендующему на звание короля», - заявил Адам Шифф, главный менеджер по импичменту, представляющий Палату представителей в сенатском разбирательстве.

Сиполлоне и его команда считают, что статьи импичмента, предъявляемые демократами против президента – речь идет о злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса – юридически несостоятельны и однобоки.

Утром в среду сенаторы договорились о том, что у каждой из сторон будет по 24 часа, разделенных на три дня, чтобы представить начальные аргументы.

«Защита президента, кажется, будет опираться на следующий аргумент: то, что я совершил, не являлось особо тяжким преступлением и проступком, и даже если являлось, то этого недостаточно для законного отстранения меня от власти», - считает Уильям Макдэниел, старший юрисконсульт в адвокатской фирме Ballard Spahr. Макдэниел представлял интересы президента Билла Клинтона во время его импичмента, а сейчас пристально следит за ходом разбирательства по импичменту Трампа.

Эксперты в области конституционного права все еще спорят о том, что можно назвать «особо тяжкими преступлениями и проступками», за совершение которых президент теоретически может быть отстранен от власти.

«Неразумно расширять это понятие – так может получиться, что все, что вам не нравится, будет становиться особо тяжким преступлением», - говорит Джеймс Блумстайн, профессор конституционного права в Университете Вандербильта. С другой стороны, Блумстайн считает, что определение тяжких преступлений и проступков в качестве правонарушений, за которые может быть объявлен импичмент, может быть слишком узким.

«Но это – вопрос защиты и того, что убедит сенаторов, и, в конечном счете, широкую общественность», - добавляет эксперт, по мнению которого исход нынешнего разбирательства станет юридическим прецедентом для будущих президентов.