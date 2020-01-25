«Из Минска могу управлять авто в Сан-Франциско» 1 25.01.2020, 19:24

Фото: tut.by

Белорус поступил в колледж в Калифорнии вместо БНТУ и сейчас работает над футуристичным проектом.

В 17 лет Дмитрий Цуранков поступил в колледж в Кремниевой долине. Сегодня ему 25, и он работает в футуристичном стартапе по удаленному управлению автомобилем. Tut.by побеседовал с ним про отличия американского и белорусского образования и узнал, какое будущее ждет нас с машинами, которыми можно управлять из дома.

«Американские колледжи не такие дорогие, как университеты»

Дмитрий переехал в Минск из Орши. После школы он решил поступить в технический вуз и выбрал для этой цели БНТУ. Но для попадания на бюджет ему не хватило буквально балла, так что он использовал вариант «Б»: подал документы в Diablo Valley, колледж при University of California Berkeley, расположенный в Кремниевой долине в Калифорнии.

— У меня были планы переехать, так что не совсем верно говорить, что я поступил в американский колледж из-за того, что не прошел в белорусский вуз, — поясняет Дмитрий. — Почему Diablo Valley? Наверное, у меня было небольшое преимущество: в Сан-Франциско живет мой брат, так что у меня было где жить во время учебы.

— Наверное, это было очень дорого.

— На самом деле американские колледжи не такие дорогие, как университеты: год обучения там стоит чуть ли не в десять раз меньше — что-то около пяти тысяч долларов в семестр (сейчас год обучения в колледже Diablo Valley стоит 8540 долларов в год без учета учебных материалов и проживания. — Прим.).

Тем более что брат очень помог с жильем — там очень дорогая аренда. Поэтому некоторые студенты могут снимать дом вместе с друзьями, чтобы платить по 300−500 долларов за комнату. Так, например, поступил мой знакомый: он жил в комнате еще с одним человеком.

Фото: из личного архива Дмитрия Цуранкова

Дмитрий учился на computer science, то есть на программиста. Он вспоминает, что его впечатлила возможность самому выбирать предметы — можно было взять класс по истории и выбрать, какую именно историю ты хочешь изучать: всемирную, США или Израиля.

— Например, у меня был класс, который назывался Roots of Hell («корни ада») — там мы изучали, как разные религии и народности в истории представляли себе ад и загробную жизнь. Дело в том, что мы изучали такой раздел наук, как Humanities (гуманитарные науки. — Прим.), куда входили история, английский, и еще были всякие странные программы наподобие этой, — улыбается он. — Или же у нас был предмет «Деньги, власть и политика», где изучалась государственная система США, было очень интересно.

На втором курсе, в 18 лет, Дмитрий решил, что ему нужно найти работу, чтобы получить необходимый опыт и, конечно, немного подзаработать. Он подошел к делу серьезно: отправил свое резюме во все возможные компании и был готов даже к бесплатной стажировке.

— Конечно, отозвались немногие: у меня не было опыта, я был студентом и выглядел как школьник, — вспоминает парень. — Но затем меня пригласил на собеседование стартап StackMob, который занимался разработкой бэкенд-сервиса для разработчиков мобильных приложений. Причем интервью проходило в «Старбаксе» — в США это нормально.

Мне предложили оплачиваемую стажировку. Оказалось, неоплачиваемая им не подходит: ведь если сегодня человек пришел бесплатно, то завтра он бесплатно и уйдет, а здесь какая-то ответственность.

Фото: из личного архива Дмитрия Цуранкова

— Было прикольно, классный был стартап, два года прожил. Но потом его выкупил PayPal, — продолжает Дмитрий. — Сразу после покупки проект закрыли, половину разработчиков «продали», а половина ушла сама. Меня тоже сначала попросили — в конце концов, я был всего лишь стажер со студенческой визой, а там забирали лучших разработчиков. Так что я полгода проработал в другой компании, а потом ребята из бывшего StackMob позвали меня на работу. Наверное, я чем-то им понравился. И год до конца обучения я работал бэкенд-программистом в PayPal.

Компьютерный клуб и трехдневный хакатон

Но во время учебы Дмитрий не только работал — он еще развивал местный студенческий компьютерный клуб. Причем поначалу тот ему не понравился.

— Я пришел в клуб на первом курсе, и на тот момент они собирались запустить какой-то воздушный шарик для измерений в атмосфере. Я подумал, что это не совсем про компьютеры, и ушел, — поясняет парень. — А когда через год я пришел на их ежегодное собрание, то оказалось, что все участники разошлись, потому что там было неинтересно и никто ничего толком не делал. Так что мы с другим парнем решили организовать что-нибудь стоящее.

Фото: из личного архива Дмитрия Цуранкова

— Мы «захватили власть» и стали уделять больше внимания программированию. Я знал много мест, куда можно сходить, послушать выступления опытных программистов, поучиться. И оказалось, что другие студенты не в курсе, что вообще происходит в городе, какие есть конференции. Так что мы первым делом сходили на митап в офис Google — это несложно, нужно только знать, где и когда записаться, пока места не закончились.

Мы ходили на конференции, приглашали выступать людей, которые уже лет 10 в этой профессии. Участвовали в хакатонах, например в трехдневном хакатоне Стэнфордского университета. Помню, в перерывах я спал на столе, потому что под столом уже спал кто-то другой. Про нас тогда написал The New York Times — сфотографировал, как мы работаем стоя, поставив стулья на столешницы.

Под конец в клубе состояло человек 50, тогда как раньше там было не больше десяти участников.

Как управлять из Минска машиной в Сан-Франциско

Когда обучение подошло к концу, Дмитрий решил вернуться в Минск к своей невесте.

— Я никогда не был из тех людей, кто хочет обязательно «свалить». Это не моя основная цель, — поясняет он. — Полгода после возвращения я не работал, потом год с чем-то проработал в Itransition и в один день решил заглянуть на собеседование в компанию Singulart, хотя, по сути, ее тогда почти не существовало: было только три человека и арендованный кабинет в советском здании, где в туалете из крана течет холодная вода. Я тогда ездил на работу на лонгборде, так что вошел в кабинет с доской. Но, конечно, меня взяли туда не из-за лонгборда — просто я давно работал и мог хорошо выполнять необходимые для них задачи.

Фото: tut.by

Но спустя некоторое время, накопив некоторую сумму «для жизни», Дмитрий решил оставить работу в компании ради стартапа, основанного его братом.

— Мы занимаемся удаленным управлением автомобилей. То есть я могу у себя дома при помощи руля и монитора ездить на машине, которая стоит в Сан-Франциско. Стартап называется Qibus (про этот стартап упоминали в своих текстах Wired и The New York Times. — Прим.), и это, наверное, самое интересное из того, чем я занимался. Во-первых, это что-то свое, во-вторых, это будущее, и в-третьих, это направление пока не развито: то, что есть, еще толком не работает. Да, в этой отрасли есть конкуренты, но рынок беспилотников и удаленного управления пока только начинается.

На дорогах Калифорнии я вижу много тестируемых беспилотников. Но я бы не сказал, что у этих ребят все получается. Есть пять уровней автоматизации — на четвертом и пятом человек вообще не нужен, на последнем уровне даже руля нет. Но пока работающие проекты в основном на втором и третьем уровне, когда речь идет не о беспилотнике, а, скорее, о системе удержания полосы или круиз-контроля. У нас же идея в том, что люди будут управлять машинами из контрольного центра, по сути, работать водителем из офиса.

Дмитрий заверяет: у него с братом уже есть работающее оборудование, которое действительно может управлять машиной.

Фото: из личного архива Дмитрия Цуранкова

Фото: из личного архива Дмитрия Цуранкова

— Мы сейчас общаемся с разными компаниями. В частности, в Беларуси мы разговаривали с «БелАЗом», который работает над собственным беспилотником-самосвалом с 5G-сетью. Суть в том, что беспилотник может во время работы запутаться, застрять, решить, что перед ним какое-то препятствие, остановиться. В таких случаях человеку надо ехать на место, а мы предлагаем возможность управления из офиса.

— И на какой вы сейчас стадии?

— Пока разговариваем. Но было бы хорошо, если бы на нас обратили больше внимания. Я считаю, мы могли бы им очень сильно помочь — с нашим софтом водитель из Беларуси сможет управлять самосвалом на карьере в России или Африке. То есть не быть оторванным от семьи на месяцы командировки, а приходить утром в офис и по вечерам возвращаться домой. Здесь есть выгода и для компании: не нужно тратиться на перевозку и командировочные.

Американский колледж vs белорусский вуз

Фото: tut.by

Параллельно со стартапом Дмитрий учится на факультете радиофизики и компьютерных технологий БГУ по специальности «аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии».

— Почему космос? В США я выбирал самые странные предметы, так что здесь поступил похожим образом. Мне кажется, это самая странная специальность, которую можно было выбрать в Минске, — смеется парень. — А если серьезно, то, во-первых, это ведущий вуз страны, а во-вторых, интересная сфера. Любопытно изучать космос, спутники, к тому же у нас много программирования.

— И как по сравнению с американским образованием?

— Я пока не доучился, так что не могу сказать. Но у нас довольно много интересных предметов, например мы недавно определяли по фотографиям спутника в ночном небе его траекторию.

Конечно, сравнивать две системы образования не совсем корректно: там колледж, а здесь университет. Но если честно, в Diablo Valley было интереснее. Если здесь мне неинтересны 80% материала, то там не было ни одного неинтересного предмета.