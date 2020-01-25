Александр Швец: Какие декреты не придумывай, ничего не поменяется 1 25.01.2020, 19:38

Александр Швец

У бизнесменов нет доверия к властям.

- Пока не станут равными условия хозяйствования организаций различных форм собственности, то какие декреты не придумывай, существенно положение бизнеса не поменяется, - заявил в комментарии «Ежедневнику» председатель республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и республиканского общественного объединения «Белорусская научно-промышленная ассоциация» (БНПА) Александр Швец.

– Поскольку нас в стране в экономике доминирует госсектор, то именно его проблемы государство как собственник и как регулятор решает прежде всего. Поэтому частникам естественно достается меньше внимания.

Все понимают избыточность доли госсектора, недостаточный уровень его эффективности, что де-факто команды управленцев госсектора проигрывают командам управленцев не менее масштабных компаний частного сектора.

И если государство вынуждено покрывать как собственник издержки, убытки госкомпаний нашими налоговыми деньгами из бюджета, то частник покрывает свои издержки сам и не делает дополнительное давление на бюджет. И мы говорим об этом уже годами, но все время продолжаем наступать на те же грабли.

– Болевых точек у бизнеса по-прежнему немало…

– Разница в отношении к госсектору и частнику продолжает сохраняться. Это институциональная проблема белорусского государства. Пока мы не выровняем отношение государства как регулятора к государственным и частным компаниям, а также не будем оценивать их работу только по эффективности их бизнеса (прибыль, налоги), по вкладу в экономику, по участию в вопросах занятости, то какие декреты не придумывай, ничего существенно не поменяется. Нужны равные конкурентные условия.

Поэтому, к сожалению, пока и нет должного уровня доверия бизнесменов к тем или иным перспективам или «улучшениям» со стороны государства.