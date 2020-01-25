В Минске почтили память жертв Холокоста 25.01.2020, 20:10

Фото: tut.by

С молитвами, свечами и ансамблем бывших узников.

27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день выбран не случайно. 27 января 1945 года солдатами Красной армии был освобожден лагерь смерти «Освенцим», пишет tut.by.

По неуточненным данным, около 6 миллионов человек стали жертвами массового уничтожения. Только на территории Беларуси нацисты убили 800 тысяч людей за то, что они были евреями. Вчера в Минске почтили их память «Шаббатом памяти».

На мероприятие пришло большое количество гостей: послы и дипломаты разных стран, представители ООН, общин прогрессивного иудаизма и много других. Дипломаты на разных языках написали слово «мир» на картине «Дерево жизни», были зажжены десятки свечей, выступал ансамбль бывших узников концентрационных лагерей. Звучали молитвы. Как это было:

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by