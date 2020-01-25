Эффектно, точно, молниеносно: появилось видео зрелищных соревнований ВСУ 25.01.2020, 20:20

На Приазовье в районе отвода тяжелого вооружения украинские военные боролись за звание лучшего минометного расчета.

Об этом сообщили на странице Операции объединенных сил в Facebook, пишет «Апостроф».

"Во время спортивной составляющей армейцы преодолевали полосу препятствий, разгружали и загружали боеприпасы из автомобиля ГАЗ-66, разбирали и собирали автомат Калашникова, металлы имитацию ручной гранаты и стреляли из стрелкового оружия. Кроме того, военные оказывали первую медицинскую помощь боевом товарищу, который получил ранение , а также осуществляли его эвакуацию в безопасное место ", - рассказал начальник артиллерии Объединенных сил полковник Богдана Союшкин.

Главным показателем мастерства и обученности военнослужащих стала боевая стрельба из штатных минометов. Цели находились на расстоянии почти 2000 метров. И для расчетов 120-мм минометов это был круг радиусом 15 метров с мишенью в центре.

По результатам соревнований и подсчетам баллов в первой группе минометов 82-мм калибра лучшим признано подразделение отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион". Сильнейшим во втором противостоянии 120-мм систем "Молот" и "Сани" оказался минометный расчет отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".