Сколько стоят в Беларуси и как сохранились машины конца 1980-х? 4 25.01.2020, 20:31

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Иллюстрационное фото

Всегда есть автолюбители, которые предпочтут выбрать пусть старую, но проверенную временем модель.

Сколько бы ни было на рынке новых "бюджетников", всегда есть автолюбители, которые предпочтут выбрать пусть старую, но проверенную временем модель, пишет сайт abw.by. Причины у каждого свои, но пока "приветов" из прошлого века на дорогах хватает. На что же можно рассчитывать при их покупке?

Начнем с "неубиваемых немцев" - Audi 100 1986 года. Машина вовсе не идеальна, но в целом владелец обещает светлое будущее. "Мотор 2.2KU с "родным" инжектором отлично работает и бодро тащит автомобиль. Кузов в очень хорошем состоянии, с незначительными нюансами. Аккуратный и чистый салон" - это самые главные слова об автомобиле.

Фото: abw.by

В руках нынешнего владельца машина находится порядка трех лет. За это время к пробегу добавилось 20 тыс. км, а список замен и ремонтов пополнился гидрокомпенсаторами, комплектом ГРМ, амортизаторами, тормозными трубками, рычагами и генератором. Из актуальных проблем отмечены сломанные направляющие люка. Оценен Audi 100 в $1900.

Не спеша продается Audi 80 1989 года с 1,8-литровым двигателем. Автомобиль пережил не один ремонт, в котором участвовали подвеска, топливный насос, генератор, рулевая рейка, - перечислять весь список можно долго. Однако мест для приложения рук все равно хватает. К ним относятся два сайлент-блока, зажигание, одометр и тахометр.

Фото: abw.by

"По кузову: дно, пороги, двери и задние арки в "родном" исполнении, сварки не видели и в ней не нуждаются. Снаружи и изнутри обработан антикором. Пороги домкрат держат. Передние крылья менялись, и из-за этого год назад машина перекрашивалась", - сказано в объявлении. При этом ЛКП все равно отнюдь не идеально - на одном из крыльев уже появились вздутия. Впрочем, с учетом недостатка продавец готов снизить стоимость, а за точку отсчета указана цена $2000.

Со списка замен за последний год начинается объявление о продаже Mercedes-Benz W124 1988 года с 2,5-литровым дизелем. Передние пружины, прокладки двигателя, подушки, бачок омывателя - помимо этого список работ содержит еще с десяток позиций.

Фото: abw.by

Тем не менее продавец называет машину "очень бодрой". "Днище все в идеале еще с завода. Есть местами проявления коррозии, но глобальных очагов нет. Чуть потрепанный жизнью передний бампер. Люк работает, но надо снимать обшивку и настраивать салазки, так как не открывается и не закрывается, но он старается. Также есть неприятный "косяк" в виде треснутого лобового. Машина просто огонь, ни разу не подводила, ехала даже на 4 цилиндрах". Стоимость Mercedes - $2500.

В хорошем состоянии, если верить владельцу, дожил до нынешнего времени Mercedes-Benz W201 1989 года с 2-литровым двигателем. Самое главное - кузов в "живом" состоянии.

Фото: abw.by

"В сварке и покраске не нуждается. "Жуков" нет. Поднимается спокойно на подъемнике и домкратом", - сказано в объявлении Отлично чувствует себя и двигатель. Покупателю помимо самой машины с новой зимней резиной достанется еще и техосмотр. За W201 придется отдать порядка $1890.

Без Volkswagen Passat B3 никуда. "Красить/подкрашивать/варить/подваривать не нужно. Стекла/фары целые. Гаражное хранение. Работает все, что должно работать. Масло не "ест", - коротко и по делу сообщается в объявлении о продаже универсала B3 1989 года с 1,8-литровым двигателем. Для покупки авто придется выделить $1650.

Фото: abw.by

Встречаются среди объявлений и более необычные автомобили вроде Mazda 929 1984 года с 2-литровым двигателем. Кузовом занимались четыре года назад, он пережил "переварку" и полную перекраску, была проведена антикоррозийная обработка.

Фото: abw.by

"Задний привод, двери без стоек, все электро. Кондиционер, круиз-контроль, омыватель фар, электроантенна. Новенькие зимние шины", - перечислены основные преимущества авто. Продавец заинтересован в обмене, а потому стоимость автомобиль обозначена как $2500. При "чистой" покупке сумма будет меньше.

В продолжение темы купе - Audi Coupe 1985 года с 1,8-литровым двигателем. "Автомобиль ремонтировался весь 99%", - указано в объявлении.

Фото: abw.by

Из подробностей продавец сообщает о замене всех "расходников" и необходимых запчастей в подвеске, коробке и моторе. Пробег последнего после ремонта составляет всего 250 км. Обещает быть без проблем и кузов: он обработан и находится в отличном состоянии. Цена немолодой Mazda - $3490.

Ищет нового владельца BMW 3-Series 1989 года. Машиной занимались: два месяца назад был перекрашен кузов, установлены дисковые тормоза, новый потолок, "свежие" приборная панель и торпедо.

Фото: abw.by

"Двигатель M52B28 Vanos. По технической части проблем нет. Гнили по днищу нет, все абсолютно целое" - главные слова в объявлении. Из проблем отмечен неработающий "ручник", который просто "не подключен". BMW оценен в $2800.

Напоследок один из самых дорогих автомобилей - "длинная" версия BMW 7-Series 1987 года с 3,5-литровым двигателем и "автоматом". Продавец оценил автомобиль в $6999. Что можно получить за эти деньги?

Фото: abw.by

"По двигателю, АКПП, подвеске, кузову вопросов нет. Новые тормоза, амортизаторы, пружины, топливные и тормозные магистрали. Рабочий климат-контроль. Два комплекта резины. Как у авто, которому 32 года, есть нюансы, но они минимальные. Устраняю по мере возможностей", - сказано в объявлении.