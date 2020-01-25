NEXTA: Как минимум двое снятых с самолета «Белавиа» пассажиров - чиновники 23 25.01.2020, 20:42

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Фото: tut.by

Это случилось сразу после визита Лукашенко в Могилевскую область.

Очень странные дела произошли с бортом «Белавиа» Минск-Мюнхен (рейс BRU899/B2899).

24 января самолёт вылетел из Минска с трёхчасовой задержкой, после чего вышел на нужный курс и летел по заданному маршруту практически до границы Чехии. А потом что-то пошло не так - борт развернулся и вернулся в Беларусь, приземлившись в Гродно. Капитан корабля объявил, что это связано с техническими неполадками. Но самое странное началось после приземления, пишет телеграм-канал NEXTA.

Как рассказал читатель, на борт самолёта зашли пограничники и назвали приблизительно 6-8 фамилий. Названные люди должны были взять свою ручную кладь и покинуть самолёт. И вскоре после этого борт снова вылетел в Мюнхен, а все технические неисправности внезапно исчезли.

Насколько известно, как минимум двое снятых пассажиров - чиновники. Один из них - Пётр Рудник, экс-губернатор Могилёвской области, а второй - Михаил Криштапович, входящий в cовет pеспублики.

И это сразу после визита Лукашенко в Могилёвскую область. Совпадение?