России предсказали застой и новую девальвацию рубля 3 25.01.2020, 20:56

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За четыре года курс доллара вырастет на 21%.

Российская экономика в ближайшие четыре года продолжит расти вдвое медленнее мировой и столкнется с заметным падением курса рубля, прогнозирует международное рейтинговое агентство S&P, пишет finanz.ru.

Подтвердив суверенный рейтинг РФ на уровне ВВВ-, низшей ступени инвестиционной категории, агенство оставило в силе «стабильный» прогноз по нему, который не предполагает повышения в ближайшие 24 месяца.

Несмотря консервативную денежно-кредитную политику, позволившую замедлить инфляцию, низкий внешний долг и гигантские валютные резервы, российская экономика остается «структурно слабой»: экспортные доходы прочно завязаны на продажу зарубеж нефти и газа, уровень конкуренции и инноваций останется низким, регулятивная среда - неблагоприятной, доля государства продолжает увеличиваться, а санкции и долгосрочные демографические проблемы - ограничивать перспективы роста, констатирует S&P. По итогам 2019 года российский ВВП, по оценке агентства, прибавил 1,3%. В текущем году рост ускорится до 1,8%, но этот уровень станет планкой, перепрыгнуть которую экономика не сможет на всем горизонте прогноза (до 2023 года), полагает S&P.

Национальные проекты за 25 триллионов рублей, профинансированные повышением НДС и пенсионной реформой, будут бессильны ускорить экономику до желаемых 3%: тормозом для инфраструктурных проектов может стать конфликтов интересов, а кроме того, анонсированные меры «лишь в некоторой степени» направлены на решение структурных проблем, дипломатично констатирует S&P: в их числе - недостаточная независимость судебной системы, избирательность правоприменения и слабая система госуправления.

Смена правительства вряд ли что-то поменяет: кабинет Михаила Мишустина, по мнению агентства, «сохранит преемственность» политики, в центре которой остается наполнение бюджета и золотовалютных резервов страны.

И хотя этот подход делает российские ценные бумаги привлекательными для иностранных инвесторов, а накопленная «подушка» позволяет правительству профинансировать обязательства госкорпораций в случае кризиса, «платить» приходится застоем реального сектора и сжатием возможностей потребителей.

По прогнозу S&P, на 2023 год российский ВВП в долларовом выражении будет оставаться на 14% ниже уровней 2014-го - 1,786 трлн долларов против 2,082 трлн. Уровень жизни, измеренный ВВП на душу населения, также останется заметно ниже докризисного - 12,2 тысячи долларов против 14,2 тысячи.

Лишенный опоры на экономический рост вновь начнет слабеть рубль: за 4 года курс доллара вырастет более чем на 20%, прогнозирует S&P.

На конец 2020 года доллар будет стоить 66,5 рубля, через год подорожает до 70 рублей, 2022-й закончит на отметке 72 рубля, а в 2023-м пробьет уровень 74 рубля, следует из оценок агентства.

В свои прогнозы S&P закладывает плавное снижение цен на нефть с текущих 65 долларов за баррель до 60 долларов в текущем году и 55 долларов - в 2021-м.

Перспективы рубля и российской экономики омрачает риск ужесточения санкций, который вырос после того, как в декабре комитет Сената США по международным отношениям одобрил «Акт о защите безопасности США от агрессии Кремля», предполагающий дополнительные ограничения против российского госдолга, банков и энергетических проектов.

«Несмотря на то, что точные сроки вступления этого закона в силу остаются неопределенными, а также то, что администрация США выступает против его принятия, мы полагаем, что подобное развитие событий свидетельствует о сохранении напряженности в отношениях между Россией и США, а также о существенных рисках введения дополнительных санкций, особенно в контексте предстоящей предвыборной президентской кампании в США», - предупреждает S&P.