В Лиссабоне автобусы стали ездить на пищевом масле 3 25.01.2020, 21:21

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Масло собирается в специальные контейнеры по всей стране.

В Лиссабоне стартовал проект Powered by Biodiesel («На биотопливе»), цель которого – оценить, можно ли будет перевести городской общественный транспорт на отработанное пищевое масло вместо бензина или дизеля, пишет euro-pulse.ru.

Один из главных автобусных маршрутов Лиссабона теперь обслуживается автобусами, полностью работающими на биотопливе из использованного пищевого масла. Масло собирается в специальные контейнеры по всей стране (сейчас их насчитывается 600), а затем перерабатывается в биодизельное топливо B100.

Основные поставщики будущего топлива – рестораны и промышленные производители продуктов питания, но сдать использованное масло для переработки могут и частные лица.

По оценкам инициаторов проекта, этот вид биотоплива выбрасывает на 83% меньше парниковых газов, чем углеводородное топливо. А такое использование пищевых масел (растительных и животных) позволяет уменьшить загрязнение водоемов: масла попадают туда несмотря на системы очистки сточных вод.

Для нового топлива автобусы не нужно адаптировать – жидкое биотопливо, которое получается из отработанного масла, совместимо с моторами, работающими на бензине и дизеле.

Проект Powered by Biodiesel поддержит имидж Лиссабона как экологичного города – в 2020 году Лиссабон носит титул Зеленой столицы Европы.

Согласно планам Евросоюза, к 2030 году минимум 14% всего транспорта в ЕС должно работать на возобновляемых источниках энергии, из них 3,5% будет приходиться на так называемые усовершенствованные виды биотоплива, к которым относится и биотопливо на основе отработанного пищевого масла.