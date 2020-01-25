Новая оптическая иллюзия стала хитом Сети

Новая оптическая иллюзия стала хитом Сети3
- 25.01.2020, 21:31
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А вы нашли телефон?
Говорят, что невозможно найти черную кошку в черной комнате. Кажется, интернет нашел задачку посложнее — отыскать телефон на ковре, пишет сайт sm-news.ru.
Это фото было опубликовано в одной из социальных сетей и за несколько часов набрало больше 20 тысяч лайков. В чем же подвох? Где-то здесь на самом деле спрятан телефон.
Пользователи тратили часы, ломали головы, чтобы найти злополучный гаджет. Никто не понимал, в чем подвох.
Все было куда проще — оказалось чехол гаджета похож по расцветке на ковер, на котором лежал и просто слился с большим объектом.
А вы нашли телефон?