Новая оптическая иллюзия стала хитом Сети 3 25.01.2020, 21:31

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А вы нашли телефон?

Говорят, что невозможно найти черную кошку в черной комнате. Кажется, интернет нашел задачку посложнее — отыскать телефон на ковре, пишет сайт sm-news.ru.

Это фото было опубликовано в одной из социальных сетей и за несколько часов набрало больше 20 тысяч лайков. В чем же подвох? Где-то здесь на самом деле спрятан телефон.

Пользователи тратили часы, ломали головы, чтобы найти злополучный гаджет. Никто не понимал, в чем подвох.

Все было куда проще — оказалось чехол гаджета похож по расцветке на ковер, на котором лежал и просто слился с большим объектом.

А вы нашли телефон?