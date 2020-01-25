«В Германии специалисты зарабатывают на год вперед за три месяца» 2 25.01.2020, 22:01

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Иллюстрационное фото

Гродненец рассказал о впечатлении от автомобильных мастеров Европы.

Летом в Гродно почти не остается мастеров по беспокрасочному удалению вмятин: мастера уезжают по приглашениям в города Евросоюза, где, в основном, устраняют последствия града на автомобилях европейцев. Из такой поездки вернулся мастер Андрей Курочка, и рассказал о сезонной работе, пишет newgrodno.by.

— В Европе достаточно часто случается сильный град, оставляя на автомобилях множество повреждений. Мастеров нашей специальности мало, поэтому европейские компании рассылают приглашения на сезонную работу всем известным им мастерам, — поясняет Андрей Курочка.

Прошедшим летом мастера требовались крупной специализированной компании «Иннова», которая берется за заказы страховых компаний, если нужно починить от 3 000 автомобилей.

Как гродненцы работали в Европе на удалении вмятин

— Со мной в Германию отправилось еще два мастера из Беларуси — Александр из Мостов и Олег из Полоцка. Позже мы встретили мастеров из Гродно — Юрия и Леонида, — говорит Андрей. — И эта поездка полностью перевернула наше представление о работе.

Сначала белорусских мастеров удивили масштабы их новой мастерской. Компания «Иннова» на большой парковке возвела огромный шатер из нескольких отсеков. В одном ангаре принимали автомобили, в другом производили их оценку и снимали обшивку в нужных местах (чтобы в дальнейшем мастера могли сразу приступить к своей непосредственной работе). В самом большом ангаре работали специалисты, а в последнем шатре проводился контроль качества.

— Вторым сильным впечатлением стал подход к работе других мастеров по беспокрасочному удалению вмятин. Например, рядом с нами работал итальянец, у которого не было ни одного лишнего движения. Одновременно он ногой подтягивал себе стул, одной рукой брал инструмент, а второй подготавливал расходный материал. Мы смотрели на это как зачарованные, он действительно был похож на робота. Доставку еды заказывал заранее, курил только один раз в рабочее время и совсем не пил воду, чтобы не ходить в туалет. Все наши попытки заговорить он игнорировал и сильно злился, если очередной автомобиль ему подавали не тут же, а с задержкой в пять минут, — вспоминает Андрей.

Позже белорусские мастера поняли, что так здесь работает 90% специалистов, зарабатывая на год вперед за три месяца.

— Скорость этих мастеров была великолепна. Мы работали медленнее их в раза три. Зато через две недели мы разгадали и некоторые секреты. Например, в этой фирме во время контроля качества было достаточно добиваться идеальной шагрени, хотя блики от неровной поверхности все еще могли оставаться. Мы же стремились устранить и неровность и выровнять шагрень. Оказалось, можно было так не стараться, — говорит собеседник.

Делать фотографии было запрещено, поэтому рабочих снимков у Андрея мало. Но примеры «градовых» машин есть:

— Буду честен, мы не долго проработали в «Иннове». Из-за конфликта двух компаний, от одной из которых мы приехали, нам пришлось покинуть эту мастерскую. Нас обнадежили, взяв персонально наши контакты и пригласив уже на следующий год. Резкое прекращение работы заставило нас искать другого работодателя — и мы нашли его в Италии. В сентябре мы прибыли в прекрасный город Тревиза, где в небольшой по европейским меркам мастерской принялись тоже за ремонт «градовых» машин, — рассказывает гродненец.

Андрей вспоминает, что теперь контроль качества выполнял сам владелец автоцентра, проверяя и идеальность шагрени, и идеальность выровненного металла.

— И опять от нас требовали максимально быстрой работы. В какой-то момент хотелось даже все бросить. Но все втроем стали замечать, как скорость и качество наших работ растут, а значит это любопытный эксперимент и нужно продолжать. По итогу, когда челлендж завершился, у каждого из нас раскрылись новые способности. Например, раньше я никогда не брал в работу повреждения на передних стойках, а теперь эта часть кузова стала чуть ли не любимой, — говорит Андрей.

Гродненец признается, что его представление об эффективной работе перевернулось, хотя работал в Европе он и раньше.

— Европейские мастера на сезонных работах зарабатывают хорошие деньги, но и стараются они в разы более увлеченно и более сосредоточенно. А наша профессия безгранична в плане обучения, — подводит итог белорус.