Шкловский дровосек 16 Виктор Горбачев

26.01.2020, 8:25

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Нашел наконец-то свою стихию.

Вчера он колол дрова. Позавчера «ставили …», наклоняли и нагибали. А вчера? А вчера он всю свою злость на дровах показывал. Рубил со всего размаху. Ну, так показывают это и говорят. А кто там рубил и как? Кто его знает? Не он же. Зачем ему дрова нужны в резиденциях?

А может? Нефти и газа будет в обрез, значит переходим на дрова. Намекает нам всем на это. Дрова собственного посола. И вообще. Говорят,что трудотерапия хорошо успокаивает буйных. Но, всего лишь, успокаивает, а не лечит. Жаль. Это и есть замещение импорта углеводородов.

Хотя? Результат работы как обычно настораживает. Уж слишком дрова наколоты крупными чурбаками. Это же что за печь там должна быть такая домашняя? Или для котельной?

В очередной раз наломал дров. При топоре и колпаке. Нашел наконец-то свою стихию. Пусть и постановочная сцена для электората, однако - уж может пусть их там и дальше колет. Вот только плохо, что рядом нет арбузных девочек и мальчиков.

Одиночество.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»