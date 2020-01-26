В Беларуси снова подорожал бензин 3 26.01.2020, 9:22

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Это уже четвертое изменение цен на топливо с Нового года.

С 26 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин выросли на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе.

С 26 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составила 1 рубль 68 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 78 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля, ДТ — 1 рубль 78 копеек.

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 19 января: дизель и бензины подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.