Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 миллиарда 26.01.2020, 9:24

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Фото: Reuters

Это произошло на фоне продолжающегося роста капитализации Tesla.

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.

Это произошло благодаря росту котировок подконтрольного Маску автопроизводителя Tesla, которые за неделю до четверга, 23 января, выросли на 16% (с начала года — более чем на 30%).

В результате капитализация Tesla впервые пробила отметку в $100 млрд и по состоянию на 26 января составляет $101,8 млрд. Показатели позволили компании Маска обогнать по рыночной стоимости Ford и GM, что Forbes называет «невероятным достижением»: Tesla в прошлом году поставила около 367 тыс. автомобилей, а Ford и GM — 2,4 и 2,9 млн штук соответственно.

Если Tesla будет удерживать отметку $100 млрд в течение нескольких месяцев, то Маск сможет рассчитывать на премию в размере $346 млн, отмечал Bloomberg. В марте 2018 года акционеры Tesla привязали вознаграждение предпринимателя к финансовым показателям автопроизводителя — речь шла о 12 траншах в течение десяти лет. Чтобы получить все транши, Маску необходимо увеличить рыночную стоимость Tesla до $650 млрд. Bloomberg писал, что максимальная сумма компенсации может составить более $50 млрд.

Впрочем, из 37 опрошенных агентством аналитиков только девять человек советуют покупать акции Tesla. 17 экспертов назвали продажу ценных бумаг лучшим вариантом, 11 предложили держать акции.