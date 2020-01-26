В Симферополе зреет бунт 3 26.01.2020, 9:42

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До чего довели город российские оккупационные власти?

Столица Крыма и до российской оккупации не отличалась особенным уютом, комфортом и чистотой. В настоящее время, когда Симферополь уже более пяти лет находится под властью РФ, ситуация усугубилась в разы, пишет sprotyv.info.

Местные жители констатируют страшную захламленность и грязь на улицах, при этом коммунальные службы в городе встретить крайне сложно. Скрин с сообщением о ситуации опубликовала в Твиттере блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Город наводнен приезжими из РФ, дороги и магистрали не справляются с нагрузкой, в городе ужасные пробки и загрязнен воздух.

Кроме того, архитекторы и общественность возмущены планами «власти» по реконструкции берегов речки Салгир и Малый Салгир. Планы созданы таким образом, чтобы оставить места для застройки парков на прибрежной территории.

«Проект выполнен поверхностно, халатно и с вредом для города. Умышленно или непреднамеренно — это другой вопрос, — считает архитектор, председатель симферопольской городской организации Союза архитекторов Крыма Кирилл Бабеев. — Он лишает возможности развития основную зеленую артерию города. Утверждение этой документации может повлиять на тотальную застройку всех прилегающих к набережной территорий. Проект нужно отменять и полностью переделывать».