У Лукашенко в Шклове сдали нервы 5 26.01.2020, 9:54

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Семь показательных моментов из поездки диктатора.

Сайт UDF.BY рассказал об интересных момента командировки правителя страны в Шклов 24 января, о которых не рассказала его пресс-служба.

Лайфхак от Лукашенко: что делать, чтобы телята не дохли

В ходе командировки Александр Лукашенко несколько раз скрывался на крик. В том числе, когда заявил о действиях России: «Нас раком поставили!».

В разговоре с председателем Шкловского райисполкома Александром Титком правитель страны вновь перешел на крик.

«Почему у тебя дохнет молодняк?! Ответь мне на вопрос! Почему ты людям не раздал телят, каждому по теленочку, и в деревне сказал: пожалуйства, до весны, вот тебе деньги. Если ты уж не знаешь что делать, почему ты не поступил старым дедовским способом?» – поделился лайфхаком Лукашенко.

Угрожал директору завода наручниками

По государственному телевидению показали, как Лукашенко обратился к неназванному чиновнику:

«Мой тебе совет. Возьми у него наручники, положи директору на стол наручники и скажи ему: под ту продукцию, которую он произведет и реализует на рынках – он же сказал, что у него есть рынки… Мы ему дадим оборотные средства. Он продаст шину и вернет деньги. И наручники чтобы перед ним лежали».

О директоре какого предприятия шла речь, осталось неясным. Но поскольку Лукашенко посещал Завод газетной бумаги, то можно допустить, что о нем. Согласно телеканалу ОНТ, в новую линию предприятия уже вложили почти 70 миллионов евро, но на полную мощность так и не вышли.

Скриншот видео ctv.by

Директор завода так размахивал указкой, что у него ее чуть не отобрали

Кстати, о директоре Завода газетной бумаги. Проводя для Лукашенко экскурсию по предприятию, Юрий Лука, по всей видимости, от нервов очень активно пользовался указкой.

В какой-то момент стоявший рядом чиновник словно испугался, чтобы чего не вышло, и попытался ее отобрать.

Скриншот видео tvr.by

Коля Лукашенко утром информирует отца – вплоть до косяков пресс-секретаря

Работникам Завода газетной бумаги правитель страны рассказал, что младший сын ежедневно помогает ему вникнуть в курс событий:

«У меня есть, хотел сказать малыш, но какой он малыш – уже выше меня. Он в интернете постоянно. Он мне утром рано, в 7 часов, он в школу, я на работу – за столом сидим, телевизор смотрим – он меня информирует, что там произошло, Вплоть до ее (пресс-секретаря – прим.) косяков, где она президента плохо показала, где президента не надо было показывать. Потом у них разборки долгие начинаются – уже без меня».

Чуть не вызвал в Шклов генпрокурора, сделав оговорку

В какой-то момент не заставили срочно вылететь в райцентр из Минска Александра Конюка. Во время командировки Лукашенко обратился к подчиненным: «Скажи, чтобы вызвали генпрокурора на первую точку. И напомнишь мне по генеральному прокурору».

К счастью, для Конюка правитель страны вовремя понял, что оговорился: вызвать потребовал не генпрокурора, а прокурора района. Ирине Алдановой он по поводу падежа скота лично заявил, что та «никому не должна давать спуску».

Скриншот видео tvr.by

Лукашенко считает зарплату в $500 огромной

Общаясь с работниками Завода газетной бумаги, правитель страны заявил:

«Зарплата у вас приличная. Не знаю, куда вы деньги складываете. Но по крайней мере, дай Бог каждому».

Простой сотрудник предприятия поразил своим умным вопросом

По БТ показали, как работник Завода газетной бумаги, несмотря на сильное волнение и дружащий голос и руки, произнес сверхсложный вопрос.

Скриншот видео tvr.by

Это стоит того, чтобы процитировать полностью:

«Мы сегодня видим, с каким трудом решают вопросы топливно-энергетического ресурса. Наше предприятие очень энергоемкое. Энергоресурсы, э, имеют большой удельный вес в себестоимости продукции. Конкурировать с другими производителями целлюлозно-бумажной продукции очень сложно. Планируется ли в ближайшее время принятия каких-либо мер по, э, защите белорусских, э, предприятий и, э, энергетической безопасности в стране?»

Вот такие интеллектуалы находятся в рядах простых белорусских рабочих. Этому должен позавидовать весь мир.