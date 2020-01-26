«Из самолета никого не выпускали, даже детей» 1 26.01.2020, 10:10

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Фото: Reuters

Что происходило в аэропорту Гродно с бортом «Embraer 175», развернутым по пути в Мюнхен.

Самолет, выполнявший рейс из Минска в Мюнхен 24 января, развернулся в воздушном пространстве Польши и вернулся в Беларусь, сообщает «Белсат».

«Embraer 175», выполнявший рейс из белорусской столицы в Мюнхен, должен был вылететь из национального аэропорта «Минск» в пятницу в 12:30, но вылет состоялся только в 15:33.

«Вначале рейс задержали на 3 часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением). В итоге пассажиров посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно», – сообщил один из пассажиров.

На странице «Flightradar24», которая позволяет отслеживать авиамаршрут, видно, что самолет почти долетел до Вроцлава, после чего вернулся в Беларусь. А 17:39 «Embraer» приземлился в Гродно.

«Из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми), — продолжает пассажир. — По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним», – продолжил пассажир.

Пассажиры рейса рассказывают, что примерно через 20 минут после того, как шесть человек сняли с рейса, всех попросили выйти, взять с собой багаж и пересесть в автобус, чтобы лайнер дозаправили топливом.

После того, как пассажиры вернулись на свои места, им сообщили, что технические неисправности устранены. Это вызвало смех пассажиров.

В Мюнхен самолет вылетел в 19:26, а прилетел а 19:01 (в Германии на два часа меньше, чем в Беларуси).

«Никаких комментариев от сотрудников «Белавиа» мы так и не получили. Суммарно мы опоздали где-то на 5−6 часов, у многих были стыковки в Мюнхене — их расписание полностью нарушилось», – добавил один из пассажиров.