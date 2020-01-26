закрыть
26 января 2020, воскресенье, 10:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сборная Беларуси по футболу в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»

  • 26.01.2020, 10:25
Сборная Беларуси по футболу в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»
Фото: АБФФ

В серии послематчевых пенальти белорусы обыграли Таджикистан.

В Минске завершился 16-й международный юношеский турнир «Кубок развития» среди футболистов не старше 17 лет. В драматичном финале сборная Беларуси в серии послематчевых пенальти обыграла Таджикистан, сообщает tut.by.

Основное время закончилось со счетом 2:2. Причем белорусы сумели отыграться с 0:2, сравняв счет на первой добавленной минуте основного времени.

А вот в серии пенальти наш вратарь отразил один удар, а полевые игроки реализовали все свои одиннадцатиметровые удары.

На групповой стадии турнира наша команда одержала две победы — над Узбекистаном и Финляндией — и сыграла вничью с бельгийцами, выйдя в финал с первого места.

Фото: АБФФ

Таким образом, наши юноши второй год подряд стали победителями «Кубка развития».


популярное за неделю

Мнение

Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина