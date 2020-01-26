Сборная Беларуси по футболу в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»
- 26.01.2020, 10:25
В серии послематчевых пенальти белорусы обыграли Таджикистан.
В Минске завершился 16-й международный юношеский турнир «Кубок развития» среди футболистов не старше 17 лет. В драматичном финале сборная Беларуси в серии послематчевых пенальти обыграла Таджикистан, сообщает tut.by.
Основное время закончилось со счетом 2:2. Причем белорусы сумели отыграться с 0:2, сравняв счет на первой добавленной минуте основного времени.
А вот в серии пенальти наш вратарь отразил один удар, а полевые игроки реализовали все свои одиннадцатиметровые удары.
На групповой стадии турнира наша команда одержала две победы — над Узбекистаном и Финляндией — и сыграла вничью с бельгийцами, выйдя в финал с первого места.
Таким образом, наши юноши второй год подряд стали победителями «Кубка развития».