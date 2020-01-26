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Рабочий в маске рассказал всю правду о профессии токаря крупного завода

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  • 26.01.2020, 10:44
  • 5,073
Рабочий в маске рассказал всю правду о профессии токаря крупного завода
Иллюстрационное фото

Что его волнует и почему он надел маску?

Новый герой рубрики «Без лица» на сайте onliner.by — токарь крупного завода и обладатель 1000 рублей в месяц. То есть самый обычный человек. Что его радует и почему он надел маску? Вот ролик и главные цитаты из него.

Жаловаться сложно, но настроения и оптимизма нет. Почему? Потому что к тебе относятся как к винтику старого станка. У тебя свои цели, у начальства — свои.

Сейчас начальство увлеклось экономией. Нашу эффективность повышают постоянными проверками и лишением премии. Мобильный телефон? Минус. Беспорядок в тумбочке? Минус. Инструмент не на месте — минус.

Лучше бы инструментом обеспечили. Мне, токарю, дают листок бумаги с эскизом (не могу назвать это чертежом) и размеры. Любой брак за твой счет. Ловлю сотые доли миллиметра на станках, которым полвека, потом оказывается, что зря.

Ситуация меняется так быстро, что не успеваешь во что-то поверить. В прошлом году мы могли работать в полторы смены, теперь опять о четырехдневке говорят и грядущих сокращениях.


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