10 самых популярных музеев мира, где будущее уже наступило 1 26.01.2020, 11:41

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Это стоит увидеть.

Лучшие музеи мира переживают революцию — теперь здесь популярны роботы-экскурсоводы, дополненная реальность, возрожденные нейросетями гении прошлого и 4D-видео с запахами и прочими эффектами.

НВ собрал десятку самых популярных и инновационных художественных галерей мира, где будущее наступило.

Метрополитен-музей

Адрес: Нью-Йорк (США), 1000 Fifth Avenue at 82nd Street

7,4 млн посетителей в год

Метрополитен-музей / Фото: @Unsplash/ Daniel H. Tong

Музей входит в тройку самых посещаемых галерей мира благодаря богатой коллекции античных артефактов из Египта, Греции, Рима, Востока, Африки и Азии. Художественное собрание музея включает работы Амедео Модильяни, Клода Моне, Эдуарда Мане, Винсента Ван Гога, Диего Веласкеса, Караваджо, Тициана, Рембрандта.

Чтобы шагать в ногу с технологическим прогрессом, галерея оцифровала почти 400 тыс. своих экспонатов и предоставляет возможность не только любоваться ими в Сети, но и скачивать для редактирования на девайсы. Также экспонаты можно распечатать на 3D-принтере.

Галереи Тейт

Адрес: Лондон (Великобритания), Millbank, Westminster SW1P 4RG

7 млн посетителей в год

Выставка Уильяма Блейка в галерее Тейт / Фото: @Instagram/Tate Gallery

Тейт Британия и Тейт Модерн — крупнейшие представители семьи британских галерей Тейт. Тут хранится самое обширное собрание шедевров британского искусства с 1500 года до наших дней. Среди экспонатов — Офелия Джона Милле и Купальщица Уильяма Этти. Их в числе 75 отдельных коллекций команда музея оцифровала и выложила на сайт.

Тут же посетители Тейт Британии могут участвовать в обучении искусственного интеллекта, помогая ему находить сходство между экспонатами и современными реальными фото на Reuters Pictures. Еще одна новация — виртуальная прогулка по ночным залам галереи при помощи управляемых роботов.

Национальный музей Австралии

Адрес: Канберра (Австралия), Lawson Cres, Acton ACT 2601

3,9 млн посетителей в год

Национальный музей Австралии / Фото: @Instagram/National museum of Australia

Крупнейший музей страны, посвященный истории формирования австралийской нации, представляет пять постоянных экспозиций: Галерея первых австралийцев, Связанные судьбы, Горизонты: заселение Австралии, Нация: символ Австралии, Вечность: история бурного сердца Австралии. Ознакомиться с ними дистанционно помогают два робота-экскурсовода с камерами на головах. Также посетителям прямо в здании музея с помощью виртуальной реальности и интерактивных экранов предлагается совершить путешествие в прошлое.

Национальная портретная галерея США

Адрес: Вашингтон (США), 8th and F Sts NW. Washington, DC 20 001

2,3 млн посетителей в год

Национальная портретная галерея США / Фото: @Instagram/National Portrait Gallery

Галерея специализируется на портретах знаменитых американцев и входит в состав Смитсоновского института, который известен своими научными разработками. Именно благодаря им сотрудникам удалось создать и распечатать на 3D-принтере детализированные портреты американских президентов Джорджа Вашингтона, Авраама Линкольна и даже Барака Обамы. А поскольку тут хранится единственная полная коллекция портретов всех президентов США за пределами Белого дома, залы галереи оснащены интерактивными столами для более детального изучения экспонатов.

Музей Гетти

Адрес: Лос-Анджелес (США), 1200 Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90 049

1,5 млн посетителей в год

Музей Гетти / Фото: @Instagram/Museum Getty

Гетти считается самым большим художественным музеем на западном побережье Америки. Тут представлены античные артефакты, а также полотна знаменитых художников — Рембрандта, Винсента Ван Гога и Пьера Ренуара. В 2013‑м музей одним из первых выложил в открытый доступ более 4.600 экспонатов в цифре.

Также музей дает возможность знакомиться с экспозицией посредством технологии дополненной реальности. С помощью веб-камеры можно получить на листе бумаги 3D-проекцию экспоната и даже покрутить его в руках.

Национальный музей Сингапура

Адрес: Сингапур (Сингапур), 93 Stamford Rd, Singapore 178 897

960 тыс. посетителей в год

Национальный музей Сингапура / Фото: @Instagram/National museum of Singapore

Несмотря на то что музей считается одним из старейших в стране, новые технологии ему не чужды. Все залы снабжены сенсорными дисплеями и видео¬экранами, благодаря которым посетитель может погрузиться в историческое прошлое города-государства. Также ему предоставляется электронный путеводитель, который помогает корректировать маршрут и не дает пропустить главные экспонаты музея.

Художественный музей Кливленда

Адрес: Кливленд (США), 11 150 East Blvd, Cleveland, OH 44 106

769 тыс. посетителей в год

Художественный музей Кливленда / Фото: @Cleveland Art Museum

Музей, где представлены античные, азиатские и средневековые коллекции, а также внушительная художественная экспозиция из полотен Рубенса, Караваджо, Винсента Ван Гога, Пьера Ренуара и Поля Гогена, пусть и уступает по масштабам крупнейшим мировым галереям, но однозначно является одним из самых инновационных. Все произведения доступны на громадной мультимедийной стене, где могут одновременно работать до 20 человек. Также к услугам посетителей — Bluetooth-гид.

Еще одна новация — при помощи датчиков движения и прочих технологий посетители могут принимать позы в точности как у героев знаменитых картин и таким образом становиться изображенными на них, а при желании фотографироваться.

Смитсоновский музей дизайна Купер-Хьюитт

Адрес: Нью-Йорк (США), 2 East 91st Street, New York, NY 10 128

316,9 тыс. посетителей в год

Смитсоновский музей дизайна Купер-Хьюитт / Фото: @Instagram/Cooper Hewitt

Этот музей, как и большинство представителей музейной семьи Смитсоновского университета, впечатляет технологическими новинками. Экспозиция из предметов мебели, керамики, декора, музыкальных инструментов, украшений, скульптур и картин охватывает 240 лет истории дизайна. Получить в электронном виде информацию о любом экспонате и даже создать собственный музей можно с помощью «умной ручки», а интерактивный стол позволит поработать над собственным дизайном комнаты.

Музей Рубенса

Адрес: Антверпен (Бельгия), Wapper 9‑11, 2000 Antwerpen

200 тыс. посетителей в год

Музей Рубенса / Фото: @Instagram/Rubens House

Дом, в котором жил знаменитый нидерландский художник Питер Пауль Рубенс, сегодня стал музеем его жизни и творчества. Тут можно ознакомиться с восстановленными интерьерами жилища Рубенса, а также с эскизами картин и автопортретами. Каждый из них подключен к технологии iBeacon: с помощью Bluetooth-маяков посетитель может на планшете изучить экспонат до реставрации, узнать интересные факты о нем и с помощью дополненной реальности восстановить недостающие части интерьера

Музей Алларда Пирсона

Адрес: Амстердам (Нидерланды), Oude Turfmarkt 127, 1012 GC Amsterdam

60,4 тыс. посетителей в год

Музей Алларда Пирсона / Фото: @Instagram/Allard Pierson Museum

Этим археологическим музеем заведует Амстердамский университет, взявший шефство над собраниями артефактов из Египта и с Ближнего Востока, а также коллекцией эпохи Средневековья. Чтобы изучать амфоры и скульптуры было интереснее, к услугам посетителей «умная лупа» — одна из первых разработок проекта ЕС по диджитализации музейного пространства meSch. С ее помощью и благодаря дополненной реальности можно получить информацию об экспонатах и даже оживить орнаменты.

Также тут доступна «умная выставка»: виртуально перемещая предметы экспозиции, посетитель самостоятельно активирует аудио- и видеосправку.