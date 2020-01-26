Джемилев заявил, что будет идти в первых рядах по время «Марша достоинства» на Крым 26.01.2020, 12:10

Мустафа Джемилев

Лидер крымскотатарского народа будет рисковать собой, а не другими людьми.

Лидер крымскотатарского народа народный депутат от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев рассказал изданию Крым.Реалии, что 2 мая планирует в первых рядах участвовать в массовом переходе административной границы с оккупированным Крымом.

"Какова будет реакция России? Тут мы рассматриваем несколько вариантов. Поэтому вперед мы пошлем тех, кого не жалко. А не жалко тех, кому уже более 73 лет. Почему 73? Потому что у нас 73 года – это "прожиточный минимум", – сказал Джемилев.

Он подчеркнул, что участникам шествия не могут гарантировать безопасность.

"Потому что мы имеем дело с бандитским государством. Автозаки для крымских татар – дело привычное, поэтому нас этим не напугаешь", – сказал Джемилев.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что анонсированный на 2 мая марш на аннексированный Крым не требует согласия украинских властей, поскольку акция является законной.

"Наша позиция была публичной, как инициатива озвучена в декабре 2019 года. Тогда мы еще не называли дату, а теперь она названа. Пока реакции органов власти нет. Это исключительно наша акция. И в соответствии с украинским законодательством согласие на те или иные законные акции не требуется", – отметил Чубаров, добавив, что организаторы пока не раскрывают деталей акции.

В Госпогранслужбе Украины сообщили изданию, что у ведомства нет оснований для препятствования участникам анонсированного на 2 мая марша.

"Все должны пройти соответствующее оформление в рамках действующего законодательства. Законодательством четко определен порядок пересечения административной границы с оккупированным Крымом. Препятствовать нет оснований", – сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия украинского ведомства Андрей Демченко.

22 января Чубаров рассказал о планах провести акцию по массовому пересечению админграницы с Крымом через контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар". Глава Меджлиса назвал мероприятие акцией ненасильственного сопротивления. Чубаров говорит, что в первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. Он не исключил силовой вариант прорыва.

Россия аннексировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.