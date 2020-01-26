«Баста»: Чиновникам и директорам уже давно советовали — бегите из Беларуси 5 26.01.2020, 12:20

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Только не прямым рейсом «Белавиа» из Минска.

«Полгода назад мы писали о том, что накануне парламентских и особенно президентских выборов имитация борьбы с коррупцией в Беларуси достигнет пика. Силовикам поставили задачу еще в июне прошлого года», — пишет телеграмм-канал «Баста».

«Перед выборами Лукашенко нужно продемонстрировать людям хоть какие достижения, - сообщает источник телеграмм-канала. - Самое простое - имитация борьбы с коррупцией. Больше похвастаться нечем. Директора, управленцы, госслужащие — лучшая мишень», - сообщали нам тогда источники.

Информация подтвердилась. Количество коррупционных дел в прошлом году побило все рекорды.

Чиновникам и директорам госпредприятий уже тогда умные люди советовали: бегите из Беларуси. Рано или поздно за вами придут и заберут все, что вы заработали или украли. Отдадите все и сразу – может быть повезет, отправят колхоз поднимать. Не отдадите – громкий судебный процесс, тюрьма и… Все равно отдадите. Все равно колхоз. Закономерное завершение карьеры госслужащего в лукашенковской Беларуси.

Бегите!

Только не прямым рейсом «Белавиа» из Минска - это очень глупо. Ведь вам же не хочется, чтобы последние дни на свободе запомнились унылым видом гродненского аэропорта.