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Ученые раскрыли тайну рождения двуногих динозавров

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  • 26.01.2020, 12:57
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Ученые раскрыли тайну рождения двуногих динозавров

Раньше единой гипотезы на эту тему не было.

Обнаруженные в Китае окаменелые яйца двуногих динозавров семьи овирапторовых подтвердили, что животные вылупливались из яиц, как современные птицы. Об этом пишет The Daily Mail.

Немецкие исследователи обнаружили, что динозавры вылупливались в разное время. Таким образом, эти животные были близки к птицам на эволюционной временной шкале. Овирапторы жили в Центральной Азии 88-86 миллионов лет назад и были приблизительно одинакового с человеком роста.

Ранее ученые предполагали, что рождение динозавров было похоже на рождение крокодилов или современных птиц. Впрочем, ученые не знали, вылупливались ли малыши динозавров одновременно или же рождались в разное время.

Внутренняя толщина яичной скорлупы и структуры костей трех окаменелостей подтвердила, что процесс вылупления был более похож на птичий. Ученые исследовали эмбрионы яиц и пришли к выводу, что все они имели разную длину костей, что свидетельствует о неодновременном развитии и, соответственно, вылуплении детенышей.


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