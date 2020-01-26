Финны готовы работать без зарплаты — но есть нюанс 2 Максим Яремко, «Солидарность»

26.01.2020, 13:01

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Можно ли представить такое в Беларуси?

Наверное, мечта белорусских властей – чтобы люди работали, но денег за это не получали. Во всяком случае, такое впечатление складывается, когда приходят вести из регионов.

Финские власти ни о чем таком не мечтают, однако некоторые финны сами готовы работать за «спасибо», да еще и доплачивать за такую возможность. Правда, в одном лишь случае – когда это работа мечты.

На днях в Финляндии закончился прием заявок на вакансию летнего пастуха. Уже не первый год финское Лесное управление, объявляет набор желающих потрудиться на этом поприще. Вы будете удивлены, но эта вакансия чрезвычайно популярна среди финнов – в нынешнем году желающих сбежать от городской суеты и погрузиться в неторопливую жизнь на лоне природы оказалось аж 15600 человек. Это – рекордная цифра за последние несколько лет: в прошлом году заявки подали 11609 соискателей, в 2018-м – 8483, в 2017-м – 4800.

Пастухов выбирают жеребьевкой. Лесное управление проведет ее в феврале и назовет имена счастливчиков, которые смогут попробовать себя в этой роли в одном из 15 мест по всей Финляндии.

Наиболее популярным местом в этом году оказался так называемый Дом Пожарного в местечке Пункахарью – пасти овец на фоне пасторальных пейзажей Южного Саво пожелали 1300 человек. Не менее популярными локациями стали ферма Вялимаа на реке Утсйоки, и ферма Йоуни в национальном парке Лемменйоки.

В задачи пастухов входит забота о животных и выпас их в течение одной недели. При этом за работу добровольным пастухам не платят – наоборот, это они должны выложить деньги из своего кармана: волонтер арендует ферму, где разводят коров и овец, и это ему обходится в 350-500 евро, в зависимости от места. Доходы от работы пастухов направляются на развитие природных заповедников.

Кстати, сами волонтеры уход за животными воспринимают не как трудовые будни, а как оздоровительный отпуск: неделя, проведенная на природе, улучшает физическое и психическое состояние, а забота о братьях наших меньших расслабляет и помогает снять даже самый сильный стресс.

Максим Яремко, «Солидарность»