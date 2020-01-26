О «секретарях» и иже с ними 5 Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»

26.01.2020, 13:15

2,418

ФОТО: ЕГОР АЛЕЕВ / ТАСС / SCANPIX / LETA

Если вас пока не поймали на фальсификациях, это еще ничего не значит.

Еще будучи наблюдателем на президентских «выборах-назначениях» в 2010 г., обратил внимание, что секретарям участковых комиссий, как можно судить, отводится особая роль. «Комиссарская», так сказать. Видимо, они проинструктированы особым образом и выполняют особую роль на участках во время выборов. Не буду утверждать, что именно им поручена «миссия» по вбросу «левых» бюллетеней в урны для голосования, но и исключать подобного тоже нельзя.

Как можно понять, отбирают их особым образом, роль им отводится исключительная. Бо́льшая, скажем, чем для заместителей председателей комиссий. (В этом месте нужно напомнить, что в участковые комиссии по выборам «традиционно» не включается ни один из независимых кандидатов на эту роль – под любым предлогом).

Секретари участковых избирательных комиссий (как, разумеется, и окружных) полностью посвящены в замыслы властей насчет того, кто из кандидатов в депутаты должен пройти (фактически – «назначен» властями в депутаты), какие итоговые результаты голосования за них должны быть.

То есть – посвящены в уголовные замыслы группы людей (ст. 192 УК РБ. Нарушение законодательства о выборах, референдуме, об отзыве депутата и о реализации права законодательной инициативы граждан), ставящих себе задачей незаконное удержание власти. Причем, не забавы ради «удержание», а с целью сохранения своих общественно-экономических, политических привилегий и – получения прежних финансовых доходов от пользования государственным бюджетом, эксплуатации – как отдельных производств, так и экономики в целом. Не говоря уж о простых людях, которых эти «деятели» много лет нещадно эксплуатируют в рамках созданного ими «неформального», нигде не зарегистрированного ЗАО «Беларусь».

В этом «закрытом акционерном предприятии» распределение государственных средств (то есть – наших налогов) происходит по принципу верности «генеральному директору». Например, этого «принципа» придерживаются те же секретари комиссий, как и их председатели. Хотя они – чтобы там они про себя «гордо» не думали, – только винтики в системе, которая должна сработать по «задуманному» и дать нужный чиновникам результат.

Рассчитываются с «активистами» участковых комиссий повышениями по службе, переводом на более денежные должности, включая исполкомовские, и тому подобное.

Уверен, на это они и рассчитывают, занимаясь фальсификациями на выборах. Рассчитывают на то, что их увидят, оценят и «наградят». Скажем так: был рядовым членом преступной группировки, а стал «бригадиром» или «смотрящим».

Помню, с какой «комсомольско-комиссарской» тщательностью следила за мной как независимым наблюдателем (то есть – не купленным, и с кем не смогли «договориться» с помощью других методов) на «выборах-назначениях» 2010 г! Как она бросалась грудью на амбразуру, то есть – на меня, при малейших движениях в сторону председателя комиссии – с намерением уточнить цифры проголосовавших на досрочном голосовании!

Сыграла она свою роль и во время подсчета голосов в конце основного дня голосования.

При разборе бюллетеней, вываленных на стол, члены избирательной комиссии – явно по предварительной договоренности и четкому плану – «озвучивали»-спрашивали: у кого стопка бюллетеней, проголосовавших, например, на Некляева, у кого – за Санникова (отвлекая внимание наблюдателей и создавая видимость демократических процедур). И я как наблюдатель, по причине такой судьбы, наблюдая за этой игрой в «наперсток», все ожидал, когда же спросят: а у кого – за Александра Григорьевича?

Проходит пять минут подсчета «проголосовавших» бюллетеней – молчание. Проходит десять минут – никто не спрашивает!

Что же это такое деется на белом свете – начинаю уже тревожно думать я. Неужели ни один человек не проголосовал за Лукашенко?..

Терзался «смутными сомнениями» я до тех пор, пока не увидел, как у секретаря комиссии «молча», без вопросов, растет стопка бюллетеней, и уже намного, визуально, раза в два-три, превышает стопки за других кандидатов в президенты…

То есть – члены комиссии, по плану, явно спущенному сверху, должны были молча, не привлекая внимания наблюдателей, отдавать якобы проголосовавший бюллетень (это – отдельная тема) секретарю комиссии. А она уже, исполненная гордого осознания того, что занимается важным государственным делом по фальсификации итогов голосования, складывала их у себя…

Тогда за бессменного, «бессмертного» гражданина Республики Беларусь Лукашенко на этом участке проголосовало – точно не помню, но то ли 71% от числа всех граждан, участвовавших в выборах, то ли 76%…

Давно знакомая мне председатель комиссии (когда-то числящаяся среди порядочных людей) потом подошла ко мне и, как бы «психологически» извиняясь, стала «оправдываться, что, мол, на этом участке всегда «за него» голосует большинство… Этим самым она показала, что совесть у нее – есть (по состоянию на 2010 г.), и что совесть ей «жмет»… За содеянное.

Как мы увидели по последним «боестолкновением» с «системой», некоторых членов избирательных комиссий, в частности – секретарей, беспокоит: а что подумает их ребенок, когда узнает, что мама занимается такими неблаговидными, если не сказать – уголовными делами. Каковыми (неблаговидными и уголовными) являются «фальсификации выборов» и тем самым – совершение кражи у народа его будущего.

Что тут можно сказать? Что посоветовать?

Не совершать уголовных деяний. Не быть преступниками. Иного – не дано.

И еще: если вас не поймали (пока), это не значит, что вы его не совершали – уголовный проступок.

Анатолий Санотенко, «Бобруйский курьер»