Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса1
- 26.01.2020, 13:24
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На какой стадии находится процесс?
Китай приступил к разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание China Daily со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая (перевод — lenta.ru).
Отмечается, что уже удалось выделить вирус, идет выборка штамма. Глава центра по контролю заболеваний Ху Вэньбо (Xu Wenbo) прокомментировала разработку вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV. По ее словам, специалисты отбирают лекарственные вещества, способные эффективно противодействовать пневмонии.
Число подтвержденных в Китае случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в воскресенье 26 января достигло 2002 человек.
Как следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число летальных исходов составляет 56.