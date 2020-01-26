Экономист: От «модели» Лукашенко остались рожки да ножки 10 26.01.2020, 13:32

2,835

Диктатору предсказали серьезные трудности из-за рыночных цен на нефть.

По всей видимости, белорусские власти готовятся к концу рентной экономики. Как страна переживет переход к мировым ценам на нефть?

На днях Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка только 30−40% необходимых объемов нефти, а остальное брать у других государств.

Как выяснили СМИ, этот целевой параметр установлен на 2024 год, когда российская нефть будет обходиться Беларуси уже по мировой цене.

Некоторые эксперты считают, что эта ситуация может означать конец рентной экономики: до сих пор за счет поставок дешевой российской нефти и последующей продаже полученных из нее нефтепродуктов белорусское государство получало существенную часть доходов бюджета.

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что понимает логику белорусских властей, желающих сократить поставки нефти из России.

«Раз цена на российскую нефть в 2024 году станет рыночной, то особой разницы не будет, откуда делать поставки. Доставка из других стран будет обходиться чуть дороже, но этим вполне можно пренебречь. Если цена везде рыночная, то зачем России давать бонус в виде закупки большого объема (до 24 миллионов тонн нефти в год), раз в Москве больше не хотят предоставлять льготы?», – сказал Марголин.

Что касается положения, в котором окажется белорусская экономика после перехода к рыночным ценам на нефть, то экономист считает, что оно будет непростым.

«Трудно будет. К примеру, экспорт нашего машиностроения с каждым годом и так сокращается, а теперь оно рискует остаться еще и без дотаций. Очевидно, что стране нужны реформы. Может быть, когда-нибудь Лукашенко (или пришедший ему на смену человек) созреет к их проведению. Иначе будет очень тяжело. Белорусская экономика уже в стагнации, и она может длиться долго – годами, даже десятилетиями», – полагает Марголин.

Удастся ли властям сохранить нынешнюю социальную модель?

«По-моему, от нее и так остались почти рожки да ножки. Ни здравоохранения, ни образования социального де факто нет. И оставшееся будет урезаться», – отметил экономист.