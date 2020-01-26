«Гражданскую платформу» в Польше возглавит Борис Будка 26.01.2020, 13:41

Борис Будка

Политик победил на выборах председателя крупнейшей оппозиционной партии. «Гражданская платформа».

Борис Будка победил на выборах председателя основной оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа». Об этом сообщил председатель избирательной комиссии «Гражданской платформы» Лукаш Абгарович после подсчета голосов в 12 регионах страны: «Из подсчитанных голосов следует, что Борис Будка получил более 80 процентов голосов», сообщает «Польское Радио».

Лукаш Абгарович отметил, что результаты выборов предвещают победителю хорошие перспективы на будущее и дают сильный мандат на управление партией.

Председатель комиссии добавил, что официальные результаты выборов будут объявлены в среду. Тогда же Борис Будка будет официально объявлен новым председателем «ГП».

Соперниками Бориса Будки были: Томаш Семоняк, Бартломей Сенкевич и Богдан Здроевский.