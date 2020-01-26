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«Очень боится»: Путин отметился странным поступком в Иерусалиме

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  • 26.01.2020, 13:59
  • 2,981
«Очень боится»: Путин отметился странным поступком в Иерусалиме

Никто из глав государств в мире не прибегал к таким мерам.

В Иерусалиме (Израиль) президент России Владимир Путин отличился своей осторожностью и страхом.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет apostrophe.ua.

Глава РФ садился на борт самолета с помощью своего пуленепробиваемого трапа. Автомобиль привез лидера государства прямо к самолету, чтобы тот быстро поднялся.

«Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом», - написал Штефан и опубликовал фото с места события.


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