«Очень боится»: Путин отметился странным поступком в Иерусалиме 6 26.01.2020, 13:59

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Никто из глав государств в мире не прибегал к таким мерам.

В Иерусалиме (Израиль) президент России Владимир Путин отличился своей осторожностью и страхом.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц», пишет apostrophe.ua.

Глава РФ садился на борт самолета с помощью своего пуленепробиваемого трапа. Автомобиль привез лидера государства прямо к самолету, чтобы тот быстро поднялся.

«Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом», - написал Штефан и опубликовал фото с места события.