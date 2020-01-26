Какую машину можно купить в Беларуси за $6 тысяч? 26.01.2020, 14:08

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Журналисты отобрали лучшие варианты.

6 тысяч долларов — сумма немаленькая для белорусской семьи. При этом таких денег не хватит на покупку действительно хорошего автомобиля. Но кое-что выбрать все-таки можно. На «Автобарахолке» продается несколько сотен машин по цене ровненько 6 тысяч долларов по курсу. Есть и премиальные авто, и купе, и свежие бюджетки. Журналисты onliner.by выбрали несколько разношерстных экземпляров, а вы выберите лучший!

Volkswagen Passat

Белорусские автомобильные боги не простили бы нас, если бы мы не начали эту подборку с Volkswagen Passat. Тем более за шестерку можно смотреть уже на более-менее свежий B6. Выбранный нами экземпляр продается в Жодино. Машина 2005 года выпуска с пробегом 320 тысяч километров. Под капотом, увы, не дизельный мотор, а бензиновый. Зато тоже с турбиной. Объем 2 литра, мощность — 200 л. с.

Фото: onliner.by

Volkswagen Passat, 2005 г.в., 320 000 км

седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод

12 467 р.

5900 $ 5342 €

Продавец уверяет, что седан полностью обслужен, недавно было проведено ТО с заменой комплекта ГРМ. А еще владелец акцентирует внимание, что на машину установлена обычная автоматическая коробка передач (6 ступеней), а не ломучий DSG. Volkswagen очень богато оснащен. Даже какую-то мультимедийную систему на Android запихнули.

BMW 5-Series

Как мы уже отметили, 6 тысяч долларов — это большая сумма для 83,4% белорусов. А раз деньги серьезные, нужно брать и серьезную машину. Например, премиальный седан бизнес-класса. Новую такую модель, конечно, не возьмешь, а вот двадцатилетку — запросто. За два десятка лет люксовые машины дешевеют чуть ли не в десять раз. BMW E39 за 6 тысяч можно взять в очень неплохом состоянии.

Фото: onliner.by

BMW 523 E39, 1999 г.в., 387 574 км

серый, седан, бензин 2.5 л, механическая, задний привод

12 737 р.

6000 $ 5389 €

Седан сошел с конвейера в 1999 году и проехал с тех пор 387 574 км. Это, кстати, приблизительное расстояние от Серебрянки до Луны. «Пятерка» с механической коробкой передач и атмосферным мотором. Сегодня такое в бизнес-классе не встретишь. Движок объемом 2,5 литра и мощностью 170 л. с. Продавец дает клятву, что на деталях не экономил и следил за ласточкой, вкладывая душу. В комплекте есть дополнительная резина.

Audi A6 Allroad

Когда Allroad только появился на рынке, он наделал много шума. Универсал с полным приводом и повышенной проходимостью многие считали идеальной машиной. Тогда кроссоверы еще не заполонили наши улицы и приподнятый Audi A6 выглядел как настоящий вседорожник. После «Аллроада» на рынке появился с десяток подобных авто. Многие из них до сих пор популярны, несмотря на наличие разнообразных SUV.

Фото: onliner.by

Audi A6 Allroad, 2001 г.в., 387 878 км

серебристый, универсал, дизель 2.5 л, автоматическая, полный привод

12 735 р.

5999 $ 5388 €

Серебристый кросс-универсал Audi 2001 года выпуска продается на «Автобарахолке» с пробегом 387 878 км. Машина дизельная, с 2,5-литровым мотором. Привод, как у всех Allroad, полный, коробка передач — автоматическая. Салон кожаный, с деревянными вставками и типичным для 20-летней премиум-машины набором опций. Бортовой компьютер, климат, литые диски.

Renault Logan

Да простят нас владельцы Е39, но мы вынуждены отметить, что примерно столько же, сколько стоит солидная мюнхенская «Пятерка», просят за далеко не свежий Renault Logan. 11-летний бюджетный седан продается в Могилеве, и для многих автолюбителей такая машина будет более предпочтительной, чем старший премиум. В «Логане» ломаться особо нечему.

Фото: onliner.by

Renault Logan, 2009 г.в., 95 000 км

серый, седан, бензин 1.4 л, механическая, передний привод

12 735 р.

5999 $ 5388 €

Автомобиль имеет пробег 95 тысяч километров и оснащен 1,4-литровым атмосферным мотором. Важно отметить, что данный Logan еще румынской сборки. Написано, что машина в идеальном состоянии и использовалась в качестве семейной. Нынешний владелец ее купил новой и своевременно обслуживал. По фотографиям действительно все красиво. Для тех, кто хочет ездить, а не заниматься любовью со своим авто, — вполне неплохой вариант за 6 тыс.

Peugeot 407

Раз уж взялись за французские марки, давайте оценим более солидный вариант — Peugeot 407. Машина на 4 года старше «Логана» но аж на два класса выше. За 15 лет седан проехал 230 тысяч километров и получил комплект газового оборудования. Объем двигателя — 2 литра, коробка передач — механическая. «Пыжик» находится в Минске, так что приезжайте, смотрите, торгуйтесь.

Фото: onliner.by

Peugeot 407, 2005 г.в., 230 000 км

седан, бензин 2 л, механическая, передний привод

12 737 р.

6000 $ 5389 €

Автомобиль действительно очень хорошо оснащен. Есть даже некое подобие мультимедийной системы. Среди опций отмечены 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, система стабилизации, полный электропакет, парктроники, литые диски диаметром 17 дюймов, электропривод передних кресел и мн. др.

Mercedes CLK

Для тех, кто ищет за 6 тысяч долларов именно купе, есть интересное предложение — Mercedes CLK. Машина того же года выпуска, что и описанный выше Peugeot, но, как говорили философы древней Греции, «Мерс есть Мерс». «Купешка» проехала за полтора десятка лет 210 тысяч километров. Под капотом — мощный 3,2-литровый мотор с отдачей 218 л. с. «Атмосферник» сопряжен с автоматической коробкой передач и вращает задние колеса.

Фото: onliner.by

Mercedes-Benz CLK320 Avantgarde, 2005 г.в., 210 000 км

черный, купе, бензин 3.2 л, автоматическая, задний привод

12 678 р.

6000 $ 5432 €

В объявлении указано, что машина технически полностью исправна, правда, есть нюансы по кузову. Зимняя резина на 17-х колесах, лето — диаметром 18 дюймов. Последние диски разноширокие из набора AMG. Среди опций — кожаный салон, кондиционер, подогрев кресел. Машина, несмотря на возраст, до сих пор выглядит красиво. С мойки будете выезжать как король.

Toyota Corolla

За 6 тысяч долларов в эквиваленте можно и мечтой поуправлять. Именно столько стоит Toyota Corolla 2007 года выпуска с пробегом 200 тысяч километров. Машина с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и автоматической коробкой передач. В салоне аккуратно, по кузову никакого криминала тоже не видно. О надежности Toyota, надеемся, напоминать не нужно?

Фото: onliner.by

Toyota Corolla, 2007 г.в., 199 234 км

серебристый, седан, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод

12 735 р.

Обмен 5999 $ 5388 €

Corolla японской сборки, обслуживалась у официального дилера на специализированной СТО. 2200 километров назад было сделано ТО. Новый владелец получит два комплекта ключей.