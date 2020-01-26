Противники аккумуляторного завода вышли на Площадь в Бресте
- 26.01.2020, 14:50
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Акция закончилась шествием по центральным улицам города.
В Бресте на площади Ленина в полдень воскресенья 26 января традиционно на кормление голубей собрались активисты борьбы против аккумуляторного завода недалеко от областного центра. В этот раз их было около 150 человек, сообщает «Брестская газета».
Активисты собирали подписи под заявлением в Брестский горисполком со своими требованиями о недопущении работы завода АКБ вблизи города.
Встреча активистов на центральной площади Бреста традиционно закончилась прогулкой по городу.
Напомним, 24 января активисты направили в горисполком предложение провести местное собрание и обсудить, допустимо ли размещать аккумуляторный завод «АйПауэр» рядом с городом.
Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.
Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.
14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.
Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой протест против завода.