Противники аккумуляторного завода вышли на Площадь в Бресте 26.01.2020, 14:50

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Акция закончилась шествием по центральным улицам города.

В Бресте на площади Ленина в полдень воскресенья 26 января традиционно на кормление голубей собрались активисты борьбы против аккумуляторного завода недалеко от областного центра. В этот раз их было около 150 человек, сообщает «Брестская газета».

Активисты собирали подписи под заявлением в Брестский горисполком со своими требованиями о недопущении работы завода АКБ вблизи города.

Встреча активистов на центральной площади Бреста традиционно закончилась прогулкой по городу.

Напомним, 24 января активисты направили в горисполком предложение провести местное собрание и обсудить, допустимо ли размещать аккумуляторный завод «АйПауэр» рядом с городом.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой протест против завода.