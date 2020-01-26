Посольство в Китае обратилось к белорусам, желающим выехать из провинции Хубэй 26.01.2020, 15:01

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В провинции ограничено транспортное сообщение и многие города закрыты на карантин.

Посольство Беларуси в КНР опубликовало сообщение о том, что готово оказать содействие своим гражданам, которые хотят уехать из провинции Хубэй, сообщает kp.by.

– Вниманию граждан Республики Беларусь, находящихся на территории провинции Хубэй: в случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике в выезде с территории провинции просьба связываться по телефону +86 155 1061 8510, - такой текст разместили на сайте посольства.

Там же можно найти телефоны сотрудников диппредставительства и актуальную информацию по поводу коронавирусной инфекции.

В связи с быстрым распространением вируса власти Китая ограничивают или вовсе закрывают въезд и выезд из крупных городов.

По последним данным, в Китае заразились уже более 2000 человек, более половины из них - из провинции Хубэй. Пневмония от коронавируса привела к смерти 56 человек.