Ученые заставили говорить 3000-летнюю мумию 26.01.2020, 16:01

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Фото: Leeds City Museum

Cпециалисты занимаются подобными экспериментами не первый год.

Спустя несколько тысяч лет после погребения исследователи смогли разговорить 3000-летнюю египетскую мумию Несьямуна. Это стало возможным благодаря голосовым связкам иссохших останков, которые были реконструированы и распечатаны на 3D-принтере. По словам самих ученых звук, который вышел из получившегося «имитатора», звучал как протяжное «ээээх», пишет «Популярная механика».

В интервью The New York Times Дэвид Говард, специалист по технике речи в Лондонском университете, прояснил ситуацию. Он занимается подобными экспериментами не первый год и верит, что однажды с помощью детальной реконструкции голосового аппарата он сможет в буквальном смысле вернуть голос людям, жившим тысячи лет назад.

Предыдущие исследования включали в себя преимущественно имитации гортани животных, однако ученый признается, что результат был реалистичным и вселял надежду. Конечно, человеческая речь намного сложнее звуков, которые издают животные, но ее имитация — это лишь вопрос времени.

Кстати, в 2016 году с помощью томографа и компьютерного моделирования исследователи смогли воссоздать голос Этци, ледяной мумии. В Древнем Египте считалось, что простое произнесение истинного имени мертвеца может вернуть его к жизни — что ж, возможно и современная наука сможет в какой-то степени оживлять мертвых.