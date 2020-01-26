США организуют вывоз американцев из Уханя из-за коронавируса

США организуют вывоз американцев из Уханя из-за коронавируса2
- 26.01.2020, 16:47
Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая
Власти Китая сообщили новые данные о распространении инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Подтверждены более 2 тысяч случаев заболевания, умерли 56 человек. Более 300 в критическом состоянии.
За сутки зафиксировано более 500 новых случаев болезни, число умерших увеличилось на 15 человек, сообщает "Радио Свобода".
Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая, в том числе в США и Франции.
#WuhanPneumonia cases outside China— People's Daily, China (@PDChina) January 26, 2020
- Thailand: 4
- Japan: 2
- South Korea: 3
- US: 2
- Vietnam: 2
- Singapore: 3
- Malaysia: 3
- Nepal: 1
- France: 3
- Australia: 1 pic.twitter.com/X2yjaoCyS5
По данным китайских медиков, зараженные вирусом являются переносчиками заболевания и в инкубационный период, который длится до 14 дней. Это осложняет локализацию заболевания.
Политбюро ЦК КПК накануне провело экстренное заседание, по итогам которого председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что ситуация с распространением болезни – тяжелая. Власти принимают меры по ограничению распространения болезни. Ограничены въезд и выезд из города Ухань, где произошла вспышка заболевания, и ряда соседних крупных городов, включая порт Шаньтоу.
VIDEO; The normally bustling streets of Wuhan are deserted as new restrictions go into effect banning most cars from the streets of the metropolis of 11 million pic.twitter.com/3DMvz3pnYi— AFP news agency (@AFP) January 26, 2020
Также отменены рейсы междугородних автобусов между Пекином и другими городами. Введен запрет на торговлю мясом диких животных и дарами природы – предположительно, люди заразились вирусом от его носителей – животных.
Соединенные Штаты организуют в воскресенье чартерный рейс в Сан-Франциско для вывоза граждан США и американских дипломатов из Уханя. В Госдепартаменте заявили "Голосу Америки", что организация вывоза людей была продиктована тревогой о здоровье и безопасности граждан США, в том числе сотрудников Генконсульства США в Ухане.
Новый тип вируса появился в Китае в декабре прошлого года.
Большинство жертв заболевания приходится на город Ухань, откуда и началось распространение болезни.
Коронавирус нового типа вызывает серьезные опасения в ВОЗ. Синдромы заболевания включают лихорадку, проблемы с дыханием и кашель. Он способен вызвать пневмонию, в ряде случаев – смертельно опасную. Большинство жертв вируса – пожилые люди.