США организуют вывоз американцев из Уханя из-за коронавируса 2 26.01.2020, 16:47

Фото: АР

Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая

Власти Китая сообщили новые данные о распространении инфекции, вызываемой новым коронавирусом. Подтверждены более 2 тысяч случаев заболевания, умерли 56 человек. Более 300 в критическом состоянии.

За сутки зафиксировано более 500 новых случаев болезни, число умерших увеличилось на 15 человек, сообщает "Радио Свобода".

Подтверждены случаи заболевания в 10 странах за пределами Китая, в том числе в США и Франции.

#WuhanPneumonia cases outside China

- Thailand: 4

- Japan: 2

- South Korea: 3

- US: 2

- Vietnam: 2

- Singapore: 3

- Malaysia: 3

- Nepal: 1

- France: 3

- Australia: 1 pic.twitter.com/X2yjaoCyS5 — People's Daily, China (@PDChina) January 26, 2020

По данным китайских медиков, зараженные вирусом являются переносчиками заболевания и в инкубационный период, который длится до 14 дней. Это осложняет локализацию заболевания.

Политбюро ЦК КПК накануне провело экстренное заседание, по итогам которого председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что ситуация с распространением болезни – тяжелая. Власти принимают меры по ограничению распространения болезни. Ограничены въезд и выезд из города Ухань, где произошла вспышка заболевания, и ряда соседних крупных городов, включая порт Шаньтоу.

VIDEO; The normally bustling streets of Wuhan are deserted as new restrictions go into effect banning most cars from the streets of the metropolis of 11 million pic.twitter.com/3DMvz3pnYi — AFP news agency (@AFP) January 26, 2020

Также отменены рейсы междугородних автобусов между Пекином и другими городами. Введен запрет на торговлю мясом диких животных и дарами природы – предположительно, люди заразились вирусом от его носителей – животных.

Соединенные Штаты организуют в воскресенье чартерный рейс в Сан-Франциско для вывоза граждан США и американских дипломатов из Уханя. В Госдепартаменте заявили "Голосу Америки", что организация вывоза людей была продиктована тревогой о здоровье и безопасности граждан США, в том числе сотрудников Генконсульства США в Ухане.

Новый тип вируса появился в Китае в декабре прошлого года.

Большинство жертв заболевания приходится на город Ухань, откуда и началось распространение болезни.

Коронавирус нового типа вызывает серьезные опасения в ВОЗ. Синдромы заболевания включают лихорадку, проблемы с дыханием и кашель. Он способен вызвать пневмонию, в ряде случаев – смертельно опасную. Большинство жертв вируса – пожилые люди.