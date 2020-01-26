Нацбанку пришлось «предотвращать существенную переоцененность рубля» 2 26.01.2020, 17:28

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Ему пришлось скупать избыточное предложение иностранной валюты.

В 2019 году Национальному банку Беларуси пришлось активно скупать избыточное предложение иностранной валюты на бирже, чтобы предотвратить существенную переоцененность белорусского рубля. Об этом заявил на расширенном заседании правления Нацбанка зампред НББ Сергей Калечиц. Купленная Нацбанком валюта уходила на пополнение золотовалютных резервов, сообщает "Еврорадио".

Как рассказал Калечиц, в 2019 году чистое предложение иностранной валюты во всех сегментах белорусского валютного рынка составило 2,3 миллиарда долларов. По сравнению с 2018 годом оно увеличилось в два раза.

В целом же, проинформировал Калечиц, в Беларуси в прошлом году был режим плавающего курса, а изменения курса рубля происходили преимущественно "под воздействием рыночных сил".