В Африке найдена четвертая ветвь человечества 5 26.01.2020, 17:55

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Они были непохожи генетически на современных людей.

Анализ ДНК детей в западной и центральной частях Африки показывает, что в древние времена существовали, по крайней мере, три основных человеческих популяции, гены которых есть у народов, населяющих сегодня Центральную Африку, ее южную часть, а также всех прочих современных людей: они были непохожи генетически, особенно в период примерно от 250 000 до 200 000 лет назад, пишет «Популярная механика».

Была, оказывается, и четвертая «ветвь» — неизвестная человеческая популяция, которая появилась в тот же промежуток времени и оставила слабый генетический след у современных людей, населяющих западную и восточную части Африки, выяснили ученые во главе с эволюционными генетиками Марком Липсоном и Дэвидом Райхом из Гарвардской медицинской школы. У этой четвертой популяции были обнаружены следы ДНК популяций гоминидов, которые существовали еще до появления на Земле человеческого вида. Возможно, неандертальцев. Генетические данные в новом исследовании являются «единственной древней ДНК-записью, найденной на западе Африки, к югу от Сахары».

Это генетическое свидетельство давно умерших детей соответствует сценарию, в котором различные популяции Homo sapiens появились в разных частях Африки примерно 300 000 лет назад, после чего произошло смешение, охватившее весь континент.

Предыдущее генетическое исследование, проведенное эволюционным генетиком Понтом Скоглундом из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, выявило человеческую популяцию, возникшую более 200 000 лет назад, которая была предком поздних групп охотников-собирателей тропических лесов в западной и центральной Африке, растущих к югу от Сахары. Новое исследование предоставляет дополнительные доказательства четвертой наследственной линии: у древних детей, ДНК которых описана в исследовании, есть несколько генов тех древних предшественников из тропических лесов.