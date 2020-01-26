«Белсат»: С самолета, который посадили в Гродно, сняли экс-«сенаторов» 25 26.01.2020, 18:03

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Вероятно, их задержали вместе с их семьями.

Источники «Белсата» сообщают, что среди снятых с мюнхенского рейса пассажиров были экс-члены так называемого совета республики четвертого созыва Михаил Криштапович и Петр Рудник.

Информацию о задержании Михаила Криштаповича отдельно подтвердили также несколько источников «Прессбола».

Официальной информации о причинах произошедшего пока нет.

Вероятно, Михаила Криштаповича и Петра Рудника задержали вместе с их семьями.

«Люди в зеленой форме – вероятно, пограничники – вызвали несколько пассажиров, шестерых: двоих из одной семьи, четверых – с другой, если не ошибаюсь. Вывели их с вещами на улицу. Обыскали места, где те сидели», – рассказал один из пассажиров «Онлайнеру».

По мнению пассажиров, с которыми пообщались журналисты Tut.by, силовики, которые поднялись на борт самолета в гродненском аэропорту, могли быть представителями МВД, КГБ или Пограничного комитета.

Пока ни одно из выше перечисленных ведомств никак не комментирует ситуацию. Не дают никаких комментариев также ни в «Белавиа», ни в гродненском аэропорту.

Согласно источникам блогера NEXTA, происшествие случилось из-за того, что землю под аэропортом недавно присоединили к Октябрьскому района Минска. В результате новыми кураторами аэропорта стали представители Октябрьского районного отдела Управления КГБ по Минску и Минской области.

«Из-за отсутствия большого опыта взаимодействия с пограничниками, МВД и службой безопасности аэропорта (всего несколько месяцев работы вместе) отлаженная ранее система дала сбой. Пришлось все срочно переигрывать – разворачивать борт и задействовать сотрудников управления КГБ по Гродненской области», – предполагает Nexta.

Кто такой Михаил Криштапович

Родился в 1956 году в деревне Брыльки под Воложином. Окончил Костромской технологический институт и Белорусский государственный экономический университет.

Бывший директор Несвижского льнозавода. Сейчас – директор Городейского сахарного комбината. Предприятие множество лет является генеральным спонсором футбольного клуба «Городея». Именно благодаря этой поддержке команда успешна в элите белорусского футбола, считает «Прессбол».

«63-летний Михаил Васильевич – большой поклонник футбола», – пишет издание.

В так называемом совете республики четвертого созыва Криштапович входил в «постоянную комиссию» собрания по международным делам и национальной безопасности и в так называемую делегацию в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Кто такой Петр Рудник

Родился в 1957 году в деревне Алексеевка под Брагином. Окончил Дрезденский технический университет и Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Генерал-майор запаса.

Петр Рудник – бывший директор республиканского унитарного предприятия «Могилевский завод лифтового машиностроения» и бывший председатель Могилевского облисполкома. В так называемом совете республики четвертого созыва входил в так называеомй постоянной комиссию по региональной политике и местному самоуправлению.

Теперь Рудник – гендиректор ОАО «Могилевхимволокно», одного из крупнейших химических предприятий в Европе.

«Техническая неисправность»

24 января самолет авиакомпании «Белавиа», летевший из Минска в Мюнхен, развернулся над польским городом Вроцлав и вернулся в Беларусь.

Ни пилоты, ни бортпроводники об этом не объявили.

«Просто тихонько повернули назад. За 15 минут до приземления пилот объявил, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать посадку в Гродно: техники убедятся, что все ок, нас заправиться, и мы полетим. Почему не во Вроцлаве, если действительно неисправности, – непонятно», – рассказал один из пассажиров.

После того, как с борта сняли шесть человек, самолет дазаправился и взял курс к месту назначения.

С учетом задержки вылета самолета из Минска на три часа путешествия заняло 8,5 часов вместо обычных двух. За все это время, говорят пассажиры, их не покормили. В самолете были пассажиры с детьми.