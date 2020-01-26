Конфетка из Украины 4 Владимир Спиваковский

26.01.2020, 18:19

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Не нужно клянчить деньги, их вполне можно и заработать.

Как слабая экономика может генерировать большие возможности? За счет каких драйверов? Как стране быстро взмыть вверх? Особенно, если уже почти ничего не осталось. Существует ли какой-нибудь катализатор быстрого экономического взлета страны?

Ответ: Да, конечно. Например, такой катализатор продемонстрировала Малайзия. Эта богом забытая, бедная азиатская страна, вдруг ни с того, ни с сего, 40 лет назад решила, что она хочет выбраться из тысячелетней нищеты.

Да не просто так, а в самые что ни есть передовики-лидеры! "Ну и утопия", - подумали в мире все.

Как же это осуществить? Идея пришла нескоро. Но какая! Ни много, ни мало, построить самое высокое здание в мире. Ну, чтобы привлечь внимание, и хоть с чего-то начать.

На что мир только посмеялся, типа, хотеть – не делать, громогласно обвиняя их в популизме, гигантизме и утопизме.

Однако их молодой король оказался человеком упорным, взялся за дело, и… понеслось.

Моментально выяснилось, что тормозят непреодолимые препятствия. Например, возведение самого высокого в мире небоскреба требует того, чего у них вообще не было: инженеров, строителей, архитекторов, химиков, ученых, транспорта, логистики, и вообще огромной инфраструктуры – от строительной до сервисной. Не говоря уже о сырье для строительства. А у них только джунгли и тропические дожди.

Но цель уже стала необратимой. И малазийцы, не имея никаких своих специалистов, выписали их тысячи, со всего мира, и начали интенсивно налаживать производство всего, что было нужно. Причем, пригласили не политиков и министров, а строителей, инженеров и ученых.

Потому что впереди была цель, которая пронизала всю страну. С телеэкранов и биг-бордов на людей смотрели фотографии этого небывалого сооружения. Вся страна вовлеклась, постепенно понимая, что это только начало, и что впереди - не только "здание". А много больше.

За 6 лет они возвели эти две знаменитые башни в Куала-Лумпуре. Попутно создали 10 самых современных индустрий – внедряя все самое передовое.

И еще – получили заслуженное вознаграждение – невероятной силы всемирный PR. Туда начали ездить со всех континентов не только туристы. И экономика поскакала резко вверх. Это был второй ход комбинации.

Владимир Спиваковский, "Главред"