Гениалиссимус как идеал российской власти Николай Травкин

26.01.2020, 20:36

И разве такого можно менять?!?

«Сиськимасиськи» непосредственно в зале Государственного Кремлевского дворца слушал и аплодисментами поддерживал, Пятилетку Пышных Похорон как сейчас помню и, следовательно, про важность своевременного обновления кадров в органах власти соображение имею. Тем более, если речь идет о Первом лице государства.

То есть, регулярная сменяемость Президента — святое дело! Чуть пересидел и фиг потом сковырнешь его оттуда. А там и до коррупции рукой подать.

Ну, а если несказанно повезло стране? Если попался человек, о котором даже и мечтать не могли?! Вот кого из истории отечественной рядом с Владимиром Владимировичем поставить можно?

Иосифа Сталина? Так он и страны то не знал! Из Москвы выехать боялся, даже на ближнюю дачу когда отбывал и то свет запрещал в кабинете Кремля гасить, пусть думают, что он там, все шифровался. А Владимир Путин вдоль и поперек Россию не один раз объехал, да облетал. Утром смотришь — в Сибири пожары тушит или с последствиями наводнений борется, к обеду — в Казани производство новейших военных самолетов налаживает, ближе к вечеру — в Сочи мировых лидеров из Африки либо с Ближнего Востока принимает, ночью — всех сон сморил уже, а он с клюшкой на коньках в Ночной лиге по 7 шайб в ворота противника кладет! Неугомонный до невозможности, как энерджайзер.

Про кругозор в познаниях государственных проблем тоже сравнить не с кем. Взять Хрущева, так он окромя кукурузы ни в чем больше и не рубил. Или Брежнев, заладил как заведенный: «экономика должна быть экономной, экономика должна быть экономной» — вот и доэкономился, привел государство в застой. А нынешний хоть в институт микробиологии, хоть на выставку Серова, хоть на танковый завод или в артель рыболовецкую — куда не заскочит, везде совет нужный даст, подскажет, как делать сподручнее и что подправить.

Да, чего там, не голова, а Дом Советов! Как сейчас помню его разговор с президентом РАН академиком Фортовым. Тот ему лопочет: «Так вот релятивистские ионы, то есть ионы, разогнанные физическими методами до мэвных энергий в десятки мегаэлектронвольт…» А Владимир Владимирович внимательно так вслушивается, не перебивает и головой кивает, значит понимает!

И разве такого можно менять?!? Да ни в коем разе! Нам все другие страны завидуют. С руками бы оторвали, а тут сами добровольно отпустим? Нашли дураков!

Но сменяемость, она, конечно, нужна. Вот как В.Путин свое президентство отбудет, так можно сменяемость и вводить. Заместо него можно другого в президенты выбрать. А для Владимира Владимировича какой нибудь иной пост придумать и с него он пусть продолжает руководить.

Красиво было бы внести в Конституцию пост «Гениалиссимус Российской Федерации», но В.Войнович сарказмом своим идею испортил. Придется вернуть Госсовет, 210 лет назад его придумали, но потенциал полностью не раскрыли. Вот и вдуем ему второе дыхание.

Не отстраивать же все эти западные штучки, типа, разделения властей, парламентов и судов независимых. Мороки с ними не оберешься, время зря угробишь, а потом — как всегда — окажется, что нашему российскому менталитету эта модель не подходит.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»