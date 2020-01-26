«Гоните от себя самого лучшего историка, экономиста, хоккеиста и футболиста»6
- Виктор Горбачев
- 26.01.2020, 22:21
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Они это сделали!
Вы не поверите, но они это сделали без вмешательства того, кто «чуть выше бога». Наши девчата сегодня победили сборную Нидерландов и стали чемпионками Европы!
И пусть кому-то покажется, что это какой-то новый вид спорта в мире — глупости. В него играют давно и весь мир.
И вот, наши девчата самые сильные в Европе!
Им не строили ледовых арен по всей стране, не пиарили, не устраивали турниров имени самого! Они тихой сапой и сами все сделали. Без! И не надо мешать им. А то получается что? Как только «спецы »начинают рыло и свой пятак засовывать не в свою вотчину, так сразу там провал и полная ж... Примером может служить хоккей в стране.
Упаси Господь, руку и рыло свое засунуть «самым умным» и всезнающим чиновникам и иже с ними.
Девчонки! От всей души и так держать.
И да, держитесь подальше от разных «черных меток». Гоните от себя дальше самого лучшего историка, экономиста, хоккеиста и футболиста. Вы сами с усами!
Гордимся вами!
Виктор Горбачев, «Фейсбук»