«Гоните от себя самого лучшего историка, экономиста, хоккеиста и футболиста» 6 Виктор Горбачев

26.01.2020, 22:21

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Фото: tribuna.com

Они это сделали!

Вы не поверите, но они это сделали без вмешательства того, кто «чуть выше бога». Наши девчата сегодня победили сборную Нидерландов и стали чемпионками Европы!

И пусть кому-то покажется, что это какой-то новый вид спорта в мире — глупости. В него играют давно и весь мир.

И вот, наши девчата самые сильные в Европе!

Им не строили ледовых арен по всей стране, не пиарили, не устраивали турниров имени самого! Они тихой сапой и сами все сделали. Без! И не надо мешать им. А то получается что? Как только «спецы »начинают рыло и свой пятак засовывать не в свою вотчину, так сразу там провал и полная ж... Примером может служить хоккей в стране.

Упаси Господь, руку и рыло свое засунуть «самым умным» и всезнающим чиновникам и иже с ними.

Девчонки! От всей души и так держать.

И да, держитесь подальше от разных «черных меток». Гоните от себя дальше самого лучшего историка, экономиста, хоккеиста и футболиста. Вы сами с усами!

Гордимся вами!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»