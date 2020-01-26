Шесть фактов о директоре, из-за которого развернули самолет над Польшей 26.01.2020, 22:37

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Фото: tut.by

В последние годы предприятие под его руководством переживало тяжелые времена.

По слухам, задержан директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович из-за которого силовики развернули самолет над Польшей. Udf.by рассказывает, что известном об этом человеке.

Руководит предприятием больше двадцати лет

Михаил Криштапович родился в 1956 году в Володжинском районе. Он успешно делал карьеру в льноотрасли, но в 1997 году ему предложили возглавить Городейский сахарный комбинат, и он не отказал.

Криштаповича включали в топ-25 государственных менеджеров страны – мало кто в независимой Беларуси так долго и успешно руководил крупным предприятием.

Работает на власть и был властью

Городейский сахарный комбинат, как и многие предприятия в стране, несмотря на форму ОАО, является исключительно государственным предприятием. Как и другие директора Криштапович несет социальную и политическую нагрузку перед властями, отвечает за спокойное проведение выборов.

В 2008-2012 годах Криштапович поработал в так называемом совете республики.

Поскольку Городейский сахарный комбинат имеет важнейшее значение для властей, директор периодически общается и принимает премьер-министров. Сергей Румас посетил Городею полгода назад.

Фото: gsr.by

Стал основателем «сахарного дерби»

Благодаря покровительству Криштаповича скромный футбольный клуб из Городеи стал участником высшей лиги чемпионата страны по футболу. По крайней мере, до недавнего времени директор посещал все домашние матчи команды и многие выездные.

Фото: nesvizh-news.by

Криштапович гордится своим детищем:

«Раньше в поселке делать было нечего. И злоупотребляли, и по подвалам, по гаражам пропадали. А сегодня все передвинулось на стадион».

Благодаря «Городее» в высшей лиге появилось «сахарное дерби» – за ФК «Слуцк» стоит местный сахарорафинадный комбинат.

Критиковал МТЗ

Однажды Криштапович не побоялся рассказать в СМИ о качестве белорусских тракторов.

«Хочу использовать возможность, чтобы пресса обратила внимание на отечественную технику - ее еще надо дорабатывать и дорабатывать. Например, сморгонские трактора садовые купили - очень хорошие, а трактор МТЗ купили, так мало того, что уже неисправен, так и специалиста по гарантийному ремонту уже два месяца не можем дозваться», – сообщил Криштапович.

В последние годы предприятие под его руководством переживало тяжелые времена

Чистый убыток Городейского сахарного комбината в 2017 году составил 26,7 млн рублей, в 2018-м – 12,7 млн. Это с учетом государственной поддержки, которая выражалась, в том числе, в отсрочке выплат кредитов.

У кризисной ситуации есть объективные причины: снижения мировых цен, перепроизводство сахара в рамках ЕАЭС, демпинг с российской стороны.

Входит с состав комиссии по борьбе с коррупцией

Криштапович возглавляет на своем предприятии комиссию по противодействию коррупции. Ее последнее заседание должно было состояться 20 января.