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В Багдаде район посольства США подвергся ракетному обстрелу

  • 26.01.2020, 22:46
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В Багдаде район посольства США подвергся ракетному обстрелу

Ракеты могли попасть внутри комплекса посольства.

Пять ракет упали на территорию около посольства США в иракской столице Багдаде. Об этом сообщает телеканала Al Arabiya со ссылкой на два источника в силах безопасности. Информацию подтверждает собеседник агентства AFP, пишет РБК.

Однако американские источники Al Arabiya уточнили, что ракеты упали внутри комплекса посольства. Собеседник телеканал Al Sumaria отметил, что один из снарядов повредил здание дипмиссии. По данным агентства INA, в результате никто не погиб.


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